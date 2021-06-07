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На жителя Югры, разбросавшего 100 тысяч рублей в машине ДПС, завели дело
На жителя Югры, разбросавшего 100 тысяч рублей в машине ДПС, завели дело - РИА Новости, 07.06.2021
На жителя Югры, разбросавшего 100 тысяч рублей в машине ДПС, завели дело
Уголовное дело по статье о даче взятки возбудили правоохранители в отношении жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который разбросал 100 тысяч рублей по... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:46
2021-06-07T15:46
2021-06-07T15:46
россия
ханты-мансийский автономный округ
авто
следственный комитет россии (ск рф)
пыть-ях
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июн - РИА Новости. Уголовное дело по статье о даче взятки возбудили правоохранители в отношении жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который разбросал 100 тысяч рублей по машине ДПС, пытаясь уйти от ответственности за оскорбление полицейского, сообщается на сайте регионального УМВД."По факту дачи взятки старшему инспектору ДПС... в размере 100 тысяч рублей в отношении 35-летнего жителя города Пыть-Ях следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу", - говорится в сообщении.Ведомство в конце мая информировало, что в полицию города Пыть-Ях обратилась местная жительница, заявившая, что нетрезвый мужчина пытается сесть за руль автомобиля. Прибывший на место инспектор ДПС пригласил 35-летнего мужчину в патрульный автомобиль для беседы, однако тот ответил бранью, проявил агрессию и слушать сотрудника МВД отказался.Полицейский предупредил югорчанина о том, что за оскорбление представителя власти он может быть привлечен к уголовной ответственности. Тогда нарушитель сел в патрульный автомобиль и, чтобы избежать наказания, бросил на приборную панель банкноты на сумму 100 тысяч рублей. Автоинспектор потребовал забрать деньги и сообщил о случившемся в дежурную часть полиции, отмечали в УМВД.Вскоре на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, мужчину доставили в отделение полиции. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. По данным УМВД, следственное управление СК РФ возбудило в отношении него уголовное дело по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти", а в связи с попыткой дать взятку была назначена проверка.Полиция также ранее опубликовала видеозапись, на которой запечатлена беседа сотрудников полиции с мужчиной. Подозреваемый на требование патрульного забрать деньги, разбросанные по салону машины ДПС, отказывается, объясняя это тем, что взятка нужна, чтобы его "не задержали".
https://ria.ru/20210607/dtp-1736008517.html
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россия, ханты-мансийский автономный округ, авто, следственный комитет россии (ск рф), пыть-ях, происшествия