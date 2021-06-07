https://ria.ru/20210607/vzyatka-1736018362.html

На жителя Югры, разбросавшего 100 тысяч рублей в машине ДПС, завели дело

На жителя Югры, разбросавшего 100 тысяч рублей в машине ДПС, завели дело - РИА Новости, 07.06.2021

На жителя Югры, разбросавшего 100 тысяч рублей в машине ДПС, завели дело

Уголовное дело по статье о даче взятки возбудили правоохранители в отношении жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который разбросал 100 тысяч рублей по... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T15:46

2021-06-07T15:46

2021-06-07T15:46

россия

ханты-мансийский автономный округ

авто

следственный комитет россии (ск рф)

пыть-ях

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/06/1735893168_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_4ed353c6da2e128d21f43a9bc13c7eee.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июн - РИА Новости. Уголовное дело по статье о даче взятки возбудили правоохранители в отношении жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который разбросал 100 тысяч рублей по машине ДПС, пытаясь уйти от ответственности за оскорбление полицейского, сообщается на сайте регионального УМВД."По факту дачи взятки старшему инспектору ДПС... в размере 100 тысяч рублей в отношении 35-летнего жителя города Пыть-Ях следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу", - говорится в сообщении.Ведомство в конце мая информировало, что в полицию города Пыть-Ях обратилась местная жительница, заявившая, что нетрезвый мужчина пытается сесть за руль автомобиля. Прибывший на место инспектор ДПС пригласил 35-летнего мужчину в патрульный автомобиль для беседы, однако тот ответил бранью, проявил агрессию и слушать сотрудника МВД отказался.Полицейский предупредил югорчанина о том, что за оскорбление представителя власти он может быть привлечен к уголовной ответственности. Тогда нарушитель сел в патрульный автомобиль и, чтобы избежать наказания, бросил на приборную панель банкноты на сумму 100 тысяч рублей. Автоинспектор потребовал забрать деньги и сообщил о случившемся в дежурную часть полиции, отмечали в УМВД.Вскоре на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, мужчину доставили в отделение полиции. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. По данным УМВД, следственное управление СК РФ возбудило в отношении него уголовное дело по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти", а в связи с попыткой дать взятку была назначена проверка.Полиция также ранее опубликовала видеозапись, на которой запечатлена беседа сотрудников полиции с мужчиной. Подозреваемый на требование патрульного забрать деньги, разбросанные по салону машины ДПС, отказывается, объясняя это тем, что взятка нужна, чтобы его "не задержали".

https://ria.ru/20210607/dtp-1736008517.html

https://ria.ru/20210606/dtp-1735912216.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

пыть-ях

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, авто, следственный комитет россии (ск рф), пыть-ях, происшествия