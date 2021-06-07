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МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители - РИА Новости, 07.06.2021
МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил порядок доставки пьяных в вытрезвители. Зарегистрированный Минюстом приказ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T18:44
2021-06-07T19:26
здоровье - общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил порядок доставки пьяных в вытрезвители. Зарегистрированный Минюстом приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Людей в состоянии алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения могут доставить в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, в специализированные учреждения или в служебные помещения "территориальных органов или подразделений полиции".Отправлять в вытрезвители из общественных мест (с улиц, площадей, стадионов, вокзалов, железнодорожных станций, поездов, аэропортов, морских и речных портов и т.д.) будут тех, кто не способен "самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке".Кроме того, доставлять в спецучреждения смогут и тех, кто находится в состоянии опьянения в жилище и рискует причинить вред жизни и здоровью людей, нанести ущерб имуществу, а также по их письменному заявлению граждан.При необходимости сотрудники полиции должны оказать пьяным первую помощь и вызвать скорую (об этом нужно доложить в дежурную часть), а также обеспечить сохранность их имущества. Сотрудники МВД должны в произвольной форме составить акт с информацией о человеке в состоянии опьянения: в частности, там будут данные полицейского, место, куда доставили гражданина, и его ФИО.Документ предусматривает меры безопасности для сотрудников полиции: они доставляют пьяных в спецучреждения как минимум вдвоем и после осмотра на наличие оружия. При эвакуации полицейские должны обеспечивать безопасность медиков в соответствии с законом "О полиции".
https://ria.ru/20210201/vytrezvitel-1595549019.html
https://ria.ru/20210606/avtomobili-1735854159.html
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здоровье - общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев

МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители

18:44 07.06.2021 (обновлено: 19:26 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил порядок доставки пьяных в вытрезвители. Зарегистрированный Минюстом приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Людей в состоянии алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения могут доставить в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, в специализированные учреждения или в служебные помещения "территориальных органов или подразделений полиции".
Медицинский вытрезвитель в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 17:19
В Минздраве уточнили категории доставляемых в вытрезвители лиц
Отправлять в вытрезвители из общественных мест (с улиц, площадей, стадионов, вокзалов, железнодорожных станций, поездов, аэропортов, морских и речных портов и т.д.) будут тех, кто не способен "самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке".
Кроме того, доставлять в спецучреждения смогут и тех, кто находится в состоянии опьянения в жилище и рискует причинить вред жизни и здоровью людей, нанести ущерб имуществу, а также по их письменному заявлению граждан.
При необходимости сотрудники полиции должны оказать пьяным первую помощь и вызвать скорую (об этом нужно доложить в дежурную часть), а также обеспечить сохранность их имущества. Сотрудники МВД должны в произвольной форме составить акт с информацией о человеке в состоянии опьянения: в частности, там будут данные полицейского, место, куда доставили гражданина, и его ФИО.
Документ предусматривает меры безопасности для сотрудников полиции: они доставляют пьяных в спецучреждения как минимум вдвоем и после осмотра на наличие оружия. При эвакуации полицейские должны обеспечивать безопасность медиков в соответствии с законом "О полиции".
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 10:39
МВД объяснило, когда инспекторы могут использовать автомобили граждан
 
Здоровье - ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир Колокольцев
 
 
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