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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210607/vystuplenie-1735977044.html
Виртуальные звезды России и КНР исполнили песню в честь сотрудничества
Виртуальные звезды России и КНР исполнили песню в честь сотрудничества - РИА Новости, 07.06.2021
Виртуальные звезды России и КНР исполнили песню в честь сотрудничества
Виртуальные звезды России и Китая исполнили песню, посвященную перекрестным Годам научно-технического и инновационного сотрудничества. Премьера песни "Навстречу РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:05
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россия-китай: главное
россия
китай
технологии
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МОСКВА, 7 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Виртуальные звезды России и Китая исполнили песню, посвященную перекрестным Годам научно-технического и инновационного сотрудничества. Премьера песни "Навстречу счастью шагай!" прошла 7 июня на платформе информслужбы "Россия-Китай: главное", на площадках ведущих российских и китайских СМИ и в соцсетях двух стран.Клип представила CGTN – Китайская глобальная телевизионная сеть. По словам продюсеров, песня призвана упрочить российско-китайскую дружбу из поколения в поколение, повысить интерес молодежи двух стран к высоким технологиям и инновациям."Навстречу счастью шагай!" впервые на русском исполнила виртуальная звезда китайского интернета – Ло Тяньи. В ролике также дебютирует виртуальный персонаж Aлена, образ которой на основе технологий Искусственного интеллекта, захвата движений, синтеза голоса и др. создали российская и китайская хайтек-компании – "Маливар" и IFLYTEK. Будучи первым виртуальным персонажем, созданным специалистами двух стран, Алена стала своеобразным символом новейших разработок и инновационного сотрудничества двух стран.Напомним, что в 2020-2021 годах Россия и Китай проводят перекрестные Годы научно-технического и инновационного сотрудничества. В расписании Годов – более тысячи мероприятий научно-технического и инновационного обмена и сотрудничества, охвативших фундаментальные исследования, аэрокосмическую промышленность, энергетику, медицину, новые материалы и многое другое.
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60
россия, китай, технологии

Виртуальные звезды России и КНР исполнили песню в честь сотрудничества

13:05 07.06.2021
 
© кадр из клипа CGTNКадр из клипа "Навстречу счастью шагай!"
Кадр из клипа Навстречу счастью шагай!
© кадр из клипа CGTN
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Виртуальные звезды России и Китая исполнили песню, посвященную перекрестным Годам научно-технического и инновационного сотрудничества. Премьера песни "Навстречу счастью шагай!" прошла 7 июня на платформе информслужбы "Россия-Китай: главное", на площадках ведущих российских и китайских СМИ и в соцсетях двух стран.
Клип представила CGTN – Китайская глобальная телевизионная сеть. По словам продюсеров, песня призвана упрочить российско-китайскую дружбу из поколения в поколение, повысить интерес молодежи двух стран к высоким технологиям и инновациям.
"Навстречу счастью шагай!" впервые на русском исполнила виртуальная звезда китайского интернета – Ло Тяньи. В ролике также дебютирует виртуальный персонаж Aлена, образ которой на основе технологий Искусственного интеллекта, захвата движений, синтеза голоса и др. создали российская и китайская хайтек-компании – "Маливар" и IFLYTEK. Будучи первым виртуальным персонажем, созданным специалистами двух стран, Алена стала своеобразным символом новейших разработок и инновационного сотрудничества двух стран.
Напомним, что в 2020-2021 годах Россия и Китай проводят перекрестные Годы научно-технического и инновационного сотрудничества. В расписании Годов – более тысячи мероприятий научно-технического и инновационного обмена и сотрудничества, охвативших фундаментальные исследования, аэрокосмическую промышленность, энергетику, медицину, новые материалы и многое другое.
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