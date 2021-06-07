https://ria.ru/20210607/vystuplenie-1735977044.html

Виртуальные звезды России и КНР исполнили песню в честь сотрудничества

Виртуальные звезды России и КНР исполнили песню в честь сотрудничества - РИА Новости, 07.06.2021

Виртуальные звезды России и КНР исполнили песню в честь сотрудничества

Виртуальные звезды России и Китая исполнили песню, посвященную перекрестным Годам научно-технического и инновационного сотрудничества. Премьера песни "Навстречу РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T13:05

2021-06-07T13:05

2021-06-07T13:05

россия-китай: главное

россия

китай

технологии

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МОСКВА, 7 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Виртуальные звезды России и Китая исполнили песню, посвященную перекрестным Годам научно-технического и инновационного сотрудничества. Премьера песни "Навстречу счастью шагай!" прошла 7 июня на платформе информслужбы "Россия-Китай: главное", на площадках ведущих российских и китайских СМИ и в соцсетях двух стран.Клип представила CGTN – Китайская глобальная телевизионная сеть. По словам продюсеров, песня призвана упрочить российско-китайскую дружбу из поколения в поколение, повысить интерес молодежи двух стран к высоким технологиям и инновациям."Навстречу счастью шагай!" впервые на русском исполнила виртуальная звезда китайского интернета – Ло Тяньи. В ролике также дебютирует виртуальный персонаж Aлена, образ которой на основе технологий Искусственного интеллекта, захвата движений, синтеза голоса и др. создали российская и китайская хайтек-компании – "Маливар" и IFLYTEK. Будучи первым виртуальным персонажем, созданным специалистами двух стран, Алена стала своеобразным символом новейших разработок и инновационного сотрудничества двух стран.Напомним, что в 2020-2021 годах Россия и Китай проводят перекрестные Годы научно-технического и инновационного сотрудничества. В расписании Годов – более тысячи мероприятий научно-технического и инновационного обмена и сотрудничества, охвативших фундаментальные исследования, аэрокосмическую промышленность, энергетику, медицину, новые материалы и многое другое.

https://ria.ru/20210605/kitay-1735770770.html

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китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, технологии