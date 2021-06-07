https://ria.ru/20210607/vybory-1735992429.html

В Совфеде заявили о попытках иностранного вмешательства в выборы в Госдуму

В Совфеде заявили о попытках иностранного вмешательства в выборы в Госдуму - РИА Новости, 07.06.2021

В Совфеде заявили о попытках иностранного вмешательства в выборы в Госдуму

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ располагает данными, что накануне объявления избирательной кампании в Госдуму у зарубежных оппонентов есть четкие... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T13:40

2021-06-07T13:40

2021-06-07T14:02

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андрей климов

вашингтон (город)

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ располагает данными, что накануне объявления избирательной кампании в Госдуму у зарубежных оппонентов есть четкие планы по дискредитации этих выборов, заявил глава комиссии Андрей Климов в понедельник на слушаниях в Госдуме."Мы сегодня находимся накануне объявления выборов в Госдуму. По данным нашей комиссии, есть четкие планы – медийные, организационные, всякого рода безобразий, чтобы дискредитировать выборы", - сказал политик.Он отметил, что уже назначены "ряженые" внутри и вовне нашей страны.Законодатель отметил, что только в ЦРУ занимается планированием в отношении России более 400 человек.Климов также напомнил, что в США ранее были принят закон о противодействии развитию России. Он подчеркнул, что Вашингтон не заинтересован в успешном развитии нашей страны в любом направлении. Вместе с тем, влияние США в мире снижается, все больше стран отходит от монополии доллара в финансовых расчетах.Выборы депутатов Государственной Думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября.

https://ria.ru/20210525/golosovanie-1733815631.html

https://ria.ru/20210521/vybory-1733246328.html

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россия, госдума рф, андрей климов, вашингтон (город), сша, политика