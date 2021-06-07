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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 07.06.2021
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена
Предложения по месту встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве есть, но объявление будет сделано синхронно с американской... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:50
2021-06-07T12:50
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Предложения по месту встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве есть, но объявление будет сделано синхронно с американской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве."Смотрите, действительно там по месту есть уже более-менее понятные какие-то предложения, но я не буду сейчас предвосхищать. Мы это как-то, наверное, синхронно сделаем с американцами. Пока воздержусь от каких-либо высказываний на этот счет", - сказал Песков журналистам.
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женева (город)
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), сша, в мире

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена

12:50 07.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Предложения по месту встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве есть, но объявление будет сделано синхронно с американской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.
"Смотрите, действительно там по месту есть уже более-менее понятные какие-то предложения, но я не буду сейчас предвосхищать. Мы это как-то, наверное, синхронно сделаем с американцами. Пока воздержусь от каких-либо высказываний на этот счет", - сказал Песков журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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Axios: Байден отказался встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным
 
РоссияДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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