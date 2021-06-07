https://ria.ru/20210607/vstreche-1735981260.html

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 07.06.2021

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена

Предложения по месту встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве есть, но объявление будет сделано синхронно с американской... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:50

2021-06-07T12:50

2021-06-07T12:50

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/34454/89/344548979_0:0:2322:1306_1920x0_80_0_0_c551a7ee3378541b004db72729b997d0.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Предложения по месту встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве есть, но объявление будет сделано синхронно с американской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве."Смотрите, действительно там по месту есть уже более-менее понятные какие-то предложения, но я не буду сейчас предвосхищать. Мы это как-то, наверное, синхронно сделаем с американцами. Пока воздержусь от каких-либо высказываний на этот счет", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210607/bayden-1735967670.html

россия

женева (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), сша, в мире