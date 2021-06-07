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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 07.06.2021
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена
Предложения по месту встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве есть, но объявление будет сделано синхронно с американской... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:50
2021-06-07T12:50
2021-06-07T12:50
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Предложения по месту встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве есть, но объявление будет сделано синхронно с американской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве."Смотрите, действительно там по месту есть уже более-менее понятные какие-то предложения, но я не буду сейчас предвосхищать. Мы это как-то, наверное, синхронно сделаем с американцами. Пока воздержусь от каких-либо высказываний на этот счет", - сказал Песков журналистам.
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