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В Совфеде исключили возможность переговоров с Россией с позиции силы
В Совфеде исключили возможность переговоров с Россией с позиции силы - РИА Новости, 07.06.2021
В Совфеде исключили возможность переговоров с Россией с позиции силы
США вряд ли смогут говорить с Россией с позиции силы, это исключено, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T21:08
2021-06-07T21:08
2021-06-07T21:30
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. США вряд ли смогут говорить с Россией с позиции силы, это исключено, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден начинает европейское турне, включающее встречу с Путиным в Женеве 16 июня, "с позиции силы"."С Россией говорить с позиции силы бесперспективно, диалог можно строить только на равных, на взаимоуважительной основе. Россия во многом имеет силу, равную США", - сказал Цеков.По его мнению, заявление Белого дома "неправильное". "Нельзя вести разговор с Россией, содержательный разговор с выходом на конкретный результат, с позиции силы", - подчеркнул он.Цеков полагает, что и Байден вряд ли захочет вести такой диалог с российским лидером. "С нашим президентом вести любой диалог с позиции силы – это исключено", - сказал законодатель.
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россия, сша, политика
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. США вряд ли смогут говорить с Россией с позиции силы, это исключено, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден начинает европейское турне, включающее встречу с Путиным в Женеве 16 июня, "с позиции силы".
"С Россией говорить с позиции силы бесперспективно, диалог можно строить только на равных, на взаимоуважительной основе. Россия во многом имеет силу, равную США", - сказал Цеков.
По его мнению, заявление Белого дома "неправильное". "Нельзя вести разговор с Россией, содержательный разговор с выходом на конкретный результат, с позиции силы", - подчеркнул он.
Цеков полагает, что и Байден вряд ли захочет вести такой диалог с российским лидером. "С нашим президентом вести любой диалог с позиции силы – это исключено", - сказал законодатель.