https://ria.ru/20210607/vstrecha-1736063710.html

В Совфеде исключили возможность переговоров с Россией с позиции силы

В Совфеде исключили возможность переговоров с Россией с позиции силы - РИА Новости, 07.06.2021

В Совфеде исключили возможность переговоров с Россией с позиции силы

США вряд ли смогут говорить с Россией с позиции силы, это исключено, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T21:08

2021-06-07T21:08

2021-06-07T21:30

россия

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. США вряд ли смогут говорить с Россией с позиции силы, это исключено, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден начинает европейское турне, включающее встречу с Путиным в Женеве 16 июня, "с позиции силы"."С Россией говорить с позиции силы бесперспективно, диалог можно строить только на равных, на взаимоуважительной основе. Россия во многом имеет силу, равную США", - сказал Цеков.По его мнению, заявление Белого дома "неправильное". "Нельзя вести разговор с Россией, содержательный разговор с выходом на конкретный результат, с позиции силы", - подчеркнул он.Цеков полагает, что и Байден вряд ли захочет вести такой диалог с российским лидером. "С нашим президентом вести любой диалог с позиции силы – это исключено", - сказал законодатель.

https://ria.ru/20210607/turne-1736061191.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, политика