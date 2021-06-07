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В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным - РИА Новости, 07.06.2021
В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
Вашингтон рассматривает предстоящую личную встречу президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным не как поощрение, а как защиту... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T19:54
2021-06-07T20:27
джейк салливан
вашингтон (город)
сша
в мире
россия
джо байден
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Вашингтон рассматривает предстоящую личную встречу президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным не как поощрение, а как защиту американских интересов, заявил в понедельник советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Хотел бы повторить, что мы рассматриваем встречу с российским президентом не как поощрение, а как жизненно необходимую часть защиты американских интересов и ценностей. Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между нашими странами, а благодаря им", - сказал Салливан в ходе брифинга, который транслировал Белый дома.По его словам "есть множество вопросов, которые двум странам необходимо проработать". Он также подчеркнул, что прямой разговор Байдена с Путиным - "лучший способ понять, что намеревается и планирует делать Россия"."Не может быть какой-либо замены контактам между двумя лидерами, особенно в контексте решения сложных вопросов", - указал Салливан.Американскому президенту Джо Байдену важно встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку у того "очень персонализированный стиль принятия решений", президенту США важно рассказать Путину о своей позиции и услышать его позицию, заявил советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности."Ничто не заменит взаимодействие между лидерами, особенно в сложных отношениях, но с Путиным это еще более важно. У него очень персонализированный стиль принятия решений… Для президента Байдена важно лично встретиться с президентом Путиным, чтобы четко определить, где мы находимся, чтобы понять, где он находится, чтобы попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем работать в интересах Америки, чтобы добиться прогресса", - заявил он.Саммит РФ-США запланирован на 16 июня в Женеве.
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/bayden-1736042685.html
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джейк салливан, вашингтон (город), сша, в мире, россия, джо байден, владимир путин

В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным

19:54 07.06.2021 (обновлено: 20:27 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Вашингтон рассматривает предстоящую личную встречу президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным не как поощрение, а как защиту американских интересов, заявил в понедельник советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Хотел бы повторить, что мы рассматриваем встречу с российским президентом не как поощрение, а как жизненно необходимую часть защиты американских интересов и ценностей. Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между нашими странами, а благодаря им", - сказал Салливан в ходе брифинга, который транслировал Белый дома.
Президент США Джо Байден на авиабазе Эндрюс в Мэриленде - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
Вчера, 18:07В мире
Байден проведет разговор с Зеленским до встречи с Путиным. Известны темы
По его словам "есть множество вопросов, которые двум странам необходимо проработать". Он также подчеркнул, что прямой разговор Байдена с Путиным - "лучший способ понять, что намеревается и планирует делать Россия".
"Не может быть какой-либо замены контактам между двумя лидерами, особенно в контексте решения сложных вопросов", - указал Салливан.
Американскому президенту Джо Байдену важно встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку у того "очень персонализированный стиль принятия решений", президенту США важно рассказать Путину о своей позиции и услышать его позицию, заявил советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности.
"Ничто не заменит взаимодействие между лидерами, особенно в сложных отношениях, но с Путиным это еще более важно. У него очень персонализированный стиль принятия решений… Для президента Байдена важно лично встретиться с президентом Путиным, чтобы четко определить, где мы находимся, чтобы понять, где он находится, чтобы попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем работать в интересах Америки, чтобы добиться прогресса", - заявил он.
Саммит РФ-США запланирован на 16 июня в Женеве.
Владимир Путин и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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В НАТО рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
 
Джейк СалливанВашингтон (город)СШАВ миреРоссияДжо БайденВладимир Путин
 
 
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