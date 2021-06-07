https://ria.ru/20210607/vstrecha-1736023319.html

Санду рассказала об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Санду рассказала об ожиданиях от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 07.06.2021

Санду рассказала об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Президент Молдавии Майя Санду, отвечая на вопрос о своих ожиданиях от встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила, что хочет мира и... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T16:17

2021-06-07T16:17

2021-06-07T16:17

россия

майя санду

дональд трамп

джо байден

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, отвечая на вопрос о своих ожиданиях от встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила, что хочет мира и никаких конфликтов."То, что мы хотим, – это мир и никаких конфликтов, чтобы мы могли сосредоточиться на внутренних реформах, которые позволят создать сильные институты, которые помогут сделать наше государство менее подверженным внешним угрозам... Мы живем в очень сложном регионе, что вызывает большое беспокойство", - сказала она, выступая в ходе онлайн-форума "Демократия в действии".Встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня. Последний полноформатный саммит Россия – США состоялся в 2018 году в Хельсинки – тогда Путин пообщался с Дональдом Трампом. Инициатором новой встречи выступил Байден. Российская сторона ожидает, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

https://ria.ru/20210607/vstrecha-1736017773.html

россия

женева (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майя санду, дональд трамп, джо байден, женева (город), сша, в мире