https://ria.ru/20210607/vstrecha-1736023319.html
Санду рассказала об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Санду рассказала об ожиданиях от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 07.06.2021
Санду рассказала об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Президент Молдавии Майя Санду, отвечая на вопрос о своих ожиданиях от встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила, что хочет мира и... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T16:17
2021-06-07T16:17
2021-06-07T16:17
россия
майя санду
дональд трамп
джо байден
женева (город)
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, отвечая на вопрос о своих ожиданиях от встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила, что хочет мира и никаких конфликтов."То, что мы хотим, – это мир и никаких конфликтов, чтобы мы могли сосредоточиться на внутренних реформах, которые позволят создать сильные институты, которые помогут сделать наше государство менее подверженным внешним угрозам... Мы живем в очень сложном регионе, что вызывает большое беспокойство", - сказала она, выступая в ходе онлайн-форума "Демократия в действии".Встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня. Последний полноформатный саммит Россия – США состоялся в 2018 году в Хельсинки – тогда Путин пообщался с Дональдом Трампом. Инициатором новой встречи выступил Байден. Российская сторона ожидает, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
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россия, майя санду, дональд трамп, джо байден, женева (город), сша, в мире