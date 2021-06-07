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Санду рассказала об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Санду рассказала об ожиданиях от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 07.06.2021
Санду рассказала об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Президент Молдавии Майя Санду, отвечая на вопрос о своих ожиданиях от встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила, что хочет мира и... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T16:17
2021-06-07T16:17
россия
майя санду
дональд трамп
джо байден
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, отвечая на вопрос о своих ожиданиях от встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила, что хочет мира и никаких конфликтов."То, что мы хотим, – это мир и никаких конфликтов, чтобы мы могли сосредоточиться на внутренних реформах, которые позволят создать сильные институты, которые помогут сделать наше государство менее подверженным внешним угрозам... Мы живем в очень сложном регионе, что вызывает большое беспокойство", - сказала она, выступая в ходе онлайн-форума "Демократия в действии".Встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня. Последний полноформатный саммит Россия – США состоялся в 2018 году в Хельсинки – тогда Путин пообщался с Дональдом Трампом. Инициатором новой встречи выступил Байден. Российская сторона ожидает, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
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россия, майя санду, дональд трамп, джо байден, женева (город), сша, в мире

Санду рассказала об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

16:17 07.06.2021
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Sputnik / Михай Карауш
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, отвечая на вопрос о своих ожиданиях от встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила, что хочет мира и никаких конфликтов.
"То, что мы хотим, – это мир и никаких конфликтов, чтобы мы могли сосредоточиться на внутренних реформах, которые позволят создать сильные институты, которые помогут сделать наше государство менее подверженным внешним угрозам... Мы живем в очень сложном регионе, что вызывает большое беспокойство", - сказала она, выступая в ходе онлайн-форума "Демократия в действии".
Встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня. Последний полноформатный саммит Россия – США состоялся в 2018 году в Хельсинки – тогда Путин пообщался с Дональдом Трампом. Инициатором новой встречи выступил Байден. Российская сторона ожидает, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
Владимир Путин и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
15:44
В НАТО рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
 
РоссияМайя СандуДональд ТрампДжо БайденЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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