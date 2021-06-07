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В НАТО рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

В НАТО рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 07.06.2021

В НАТО рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Земгенсека НАТО Мирча Джоанэ надеется, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня даст возможность для конструктивного диалога... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T15:44

2021-06-07T15:44

2021-06-07T16:03

россия

нато

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Земгенсека НАТО Мирча Джоанэ надеется, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня даст возможность для конструктивного диалога альянса с РФ.Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве."Я уверен, что президент Байден будет очень прямо говорить о дестабилизирующем поведении России по разным направлениям и областям. В то же время, что хорошо для стратегической стабильности, речь будет идти и о контроле над вооружениями, ядерном стратегическом балансе, изменении климата, - по вопросам, в которых необходима совместная работа. Я рассчитываю на откровенную встречу, в ходе которой можно будет пытаться найти решения по вопросам, в которых мы можем взаимодействовать с Россией более конструктивно", - сказал Джоанэ, выступая по видеосвязи на конференции по поддержке демократии и борьбе с коррупцией Zero Corruption, проходящей в Киеве.

https://ria.ru/20210607/bayden-1735967670.html

россия

сша

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россия, нато, джо байден, владимир путин, сша, в мире