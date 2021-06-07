Эксперт объяснил, почему Байден не видит смысла встречаться с Зеленским
© РИА Новости / Алан Булкаты / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Вероятность личной встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского перед переговорами американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным мизерная, но остается шанс на проведение телефонного разговора, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Зеленский заявил в интервью порталу Axios, что готов встретиться с Байденом до российско-американского саммита в Женеве, который пройдет 16 июня. Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин подтвердил намерение Зеленского провести переговоры с Байденом перед его встречей с Путиным. Мнение о том, что Байдену стоит поговорить с Зеленским до саммита в Женеве, озвучил и глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.
"Вероятность встречи Байдена с Зеленским до встречи с Путиным на сегодня мизерная, а вероятность разговора (телефонного – ред.) большого, она сегодня остается", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости в понедельник.
По его мнению, Зеленский пытается давить на Байдена, чтобы вынудить его к каким-то знакам внимания к Украине перед саммитом. К тому же, по мнению Бортника, такое поведение Зеленского усиливает критику американского президента внутри США. При этом он считает, что информация о том, что Вашингтон якобы готовил встречу Байдена с Зеленским, но отказался от такой идеи из-за смены руководства "Нафтогаза Украины", является только слухами, которые распространяет экс-глава компании Андрей Коболев и его сторонники.
Политолог также объяснил, почему личная встреча Байдена и Зеленского до сих пор не состоялась.
"США сегодня не видят смысла встречаться с Зеленским, хотя (телефонный – ред.) разговор был - в силу того, что сегодня команда Зеленского не может предложить каких-то реалистичных сценариев завершения кризиса (в Донбассе – ред.) для США. Для США Украина – это тоже кризис, выгодный, но кризис, и с Украиной сегодня, мне кажется, США не интересно разговаривать в силу того, что у Киева много просьб, но практически отсутствуют предложения, которые могли бы интересовать США", - сказал он.
Бортник считает, что личную встречу Байдена с Зеленским будет реальнее провести в течение лета, после встречи американского и российского президентов.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что на встрече с Путиным Байден обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.
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