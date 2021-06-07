https://ria.ru/20210607/vstrecha-1735989206.html

Эксперт объяснил, почему Байден не видит смысла встречаться с Зеленским

Эксперт объяснил, почему Байден не видит смысла встречаться с Зеленским - РИА Новости, 07.06.2021

Эксперт объяснил, почему Байден не видит смысла встречаться с Зеленским

Вероятность личной встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского перед переговорами американского лидера с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T13:22

2021-06-07T13:22

2021-06-07T13:22

ситуация в днр и лнр

руслан бортник

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Вероятность личной встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского перед переговорами американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным мизерная, но остается шанс на проведение телефонного разговора, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Зеленский заявил в интервью порталу Axios, что готов встретиться с Байденом до российско-американского саммита в Женеве, который пройдет 16 июня. Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин подтвердил намерение Зеленского провести переговоры с Байденом перед его встречей с Путиным. Мнение о том, что Байдену стоит поговорить с Зеленским до саммита в Женеве, озвучил и глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.По его мнению, Зеленский пытается давить на Байдена, чтобы вынудить его к каким-то знакам внимания к Украине перед саммитом. К тому же, по мнению Бортника, такое поведение Зеленского усиливает критику американского президента внутри США. При этом он считает, что информация о том, что Вашингтон якобы готовил встречу Байдена с Зеленским, но отказался от такой идеи из-за смены руководства "Нафтогаза Украины", является только слухами, которые распространяет экс-глава компании Андрей Коболев и его сторонники.Политолог также объяснил, почему личная встреча Байдена и Зеленского до сих пор не состоялась.Бортник считает, что личную встречу Байдена с Зеленским будет реальнее провести в течение лета, после встречи американского и российского президентов.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что на встрече с Путиным Байден обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.

https://ria.ru/20210607/nato-1735932481.html

https://ria.ru/20210606/ssha-1735808239.html

сша

украина

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ситуация в днр и лнр, руслан бортник, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире