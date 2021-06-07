Эксперт оценил желание Зеленского встретиться с Байденом
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться с президентом США Джо Байденом до его переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассчитано на внутреннюю аудиторию, считает член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Зеленский заявил в интервью порталу Axios в воскресенье, что готов встретиться с Байденом до российско-американского саммита в Женеве. Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин подтвердил намерение Зеленского провести переговоры с Байденом перед его встречей с Путиным. Мнение о том, что Байдену стоит поговорить с Зеленским до саммита в Женеве, озвучил и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук. Саммит Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня.
"Такое впечатление, что Зеленский ставит условие Байдену: нельзя встречаться с Путиным, пока я с тобой кое-чего не обсудил. Мне кажется, это заявление для внутренней аудитории", - сказал эксперт РИА Новости.
По его словам, "украинские элиты могут пыжиться, надувать щуки, изображать из себя что-нибудь, но они во всех отношениях зависят от США, от Запада, вряд ли они будут ставить условия президенту США". И он считает, что президент США "защищает национальные, государственные интересы своей страны, используя Украину как инструмент".
"Если американцы решили, что с Россией можно пойти на компромисс и допустить завершение строительства "Северного потока 2" по каким-то своим причинам, они не будут спрашивать разрешение у президента Украины", - сказал Безпалько.
Он также отметил, что какие-то консультации по этому вопросу проходят, "но явно не на уровне президента Байдена". "Решение о том, что Украина не будет закупать российскую вакцину, озвучил американский дипломат из администрации Байдена, напомню. Вот такого уровня советники могут общаться с Зеленским, надают ему подзатыльников", - добавил эксперт.