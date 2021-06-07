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Эксперт оценил желание Зеленского встретиться с Байденом
Эксперт оценил желание Зеленского встретиться с Байденом - РИА Новости, 07.06.2021
Эксперт оценил желание Зеленского встретиться с Байденом
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться с президентом США Джо Байденом до его переговоров с президентом России Владимиром... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:37
2021-06-07T11:37
россия
евгений енин
северный поток — 2
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться с президентом США Джо Байденом до его переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассчитано на внутреннюю аудиторию, считает член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Зеленский заявил в интервью порталу Axios в воскресенье, что готов встретиться с Байденом до российско-американского саммита в Женеве. Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин подтвердил намерение Зеленского провести переговоры с Байденом перед его встречей с Путиным. Мнение о том, что Байдену стоит поговорить с Зеленским до саммита в Женеве, озвучил и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук. Саммит Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня."Такое впечатление, что Зеленский ставит условие Байдену: нельзя встречаться с Путиным, пока я с тобой кое-чего не обсудил. Мне кажется, это заявление для внутренней аудитории", - сказал эксперт РИА Новости.По его словам, "украинские элиты могут пыжиться, надувать щуки, изображать из себя что-нибудь, но они во всех отношениях зависят от США, от Запада, вряд ли они будут ставить условия президенту США". И он считает, что президент США "защищает национальные, государственные интересы своей страны, используя Украину как инструмент"."Если американцы решили, что с Россией можно пойти на компромисс и допустить завершение строительства "Северного потока 2" по каким-то своим причинам, они не будут спрашивать разрешение у президента Украины", - сказал Безпалько.Он также отметил, что какие-то консультации по этому вопросу проходят, "но явно не на уровне президента Байдена". "Решение о том, что Украина не будет закупать российскую вакцину, озвучил американский дипломат из администрации Байдена, напомню. Вот такого уровня советники могут общаться с Зеленским, надают ему подзатыльников", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20210606/vstrecha-1735877843.html
https://ria.ru/20210604/sammit-1735672343.html
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россия, евгений енин, северный поток — 2, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире

Эксперт оценил желание Зеленского встретиться с Байденом

11:37 07.06.2021
 
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться с президентом США Джо Байденом до его переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассчитано на внутреннюю аудиторию, считает член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Зеленский заявил в интервью порталу Axios в воскресенье, что готов встретиться с Байденом до российско-американского саммита в Женеве. Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин подтвердил намерение Зеленского провести переговоры с Байденом перед его встречей с Путиным. Мнение о том, что Байдену стоит поговорить с Зеленским до саммита в Женеве, озвучил и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук. Саммит Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня.
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"Такое впечатление, что Зеленский ставит условие Байдену: нельзя встречаться с Путиным, пока я с тобой кое-чего не обсудил. Мне кажется, это заявление для внутренней аудитории", - сказал эксперт РИА Новости.
По его словам, "украинские элиты могут пыжиться, надувать щуки, изображать из себя что-нибудь, но они во всех отношениях зависят от США, от Запада, вряд ли они будут ставить условия президенту США". И он считает, что президент США "защищает национальные, государственные интересы своей страны, используя Украину как инструмент".
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"Если американцы решили, что с Россией можно пойти на компромисс и допустить завершение строительства "Северного потока 2" по каким-то своим причинам, они не будут спрашивать разрешение у президента Украины", - сказал Безпалько.
Он также отметил, что какие-то консультации по этому вопросу проходят, "но явно не на уровне президента Байдена". "Решение о том, что Украина не будет закупать российскую вакцину, озвучил американский дипломат из администрации Байдена, напомню. Вот такого уровня советники могут общаться с Зеленским, надают ему подзатыльников", - добавил эксперт.
 
РоссияЕвгений ЕнинСеверный поток — 2Владимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
 
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