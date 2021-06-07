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Политолог оценил желание Зеленского встретиться с Байденом

Политолог оценил желание Зеленского встретиться с Байденом - РИА Новости, 07.06.2021

Политолог оценил желание Зеленского встретиться с Байденом

Высказанное президентом Украины Владимиром Зеленским желание встретиться с президентом США Джо Байденом до его переговоров с президентом России Владимиром... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T10:16

2021-06-07T10:16

2021-06-07T10:16

россия

евгений енин

александр форманчук

мид украины

владимир зеленский

сша

киев

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Высказанное президентом Украины Владимиром Зеленским желание встретиться с президентом США Джо Байденом до его переговоров с президентом России Владимиром Путиным говорит об отсутствии у Зеленского понимания современных реалий, сказал глава Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.Зеленский заявил в интервью порталу Axios, что готов встретиться с Байденом до российско-американского саммита в Женеве. Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин подтвердил намерение Зеленского провести переговоры с Байденом перед его встречей с Путиным. Мнение о том, что Байдену стоит поговорить с Зеленским до саммита в Женеве, озвучил и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук. Саммит Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня."Желание Зеленского состоит в том, чтобы еще раз рассказать Байдену, насколько Россия агрессивная по отношению к Украине – мы видим, что такого рода желания Зеленского все больше раздражают коллективный запад. И как не покажется ему странным – Байдена тоже. И конечно, Зеленский испытывает "животный" страх из-за того, что Вашингтон может прекратить военно-политическое союзничество с Украиной", - сказал РИА Новости Форманчук.В этом смысле, руководство в Киеве придерживается традиционных антироссийских настроений. Предстоящая встреча глав России и США вряд ли станет прорывом в двухсторонних отношениях, считает политолог."Но это не значит, что Байден должен без оглядки поддерживать Украину. Здесь в США четко понимают, где "красные линии", расставленные Путиным, будут угрожать национальным интересам США. Поэтому Зеленскому пора научиться руководствоваться в политике реалиями, в том числе пониманием истинной роли России в современном мире, а не желаниями, которые противоречат этим реалиям", – сказал Форманчук.

https://ria.ru/20210606/administratsiya-1735839684.html

https://ria.ru/20210605/bayden-1735795686.html

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россия, евгений енин, александр форманчук, мид украины, владимир зеленский, сша, киев, в мире