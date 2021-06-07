Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/vstrecha-1735948741.html
Политолог оценил желание Зеленского встретиться с Байденом
Политолог оценил желание Зеленского встретиться с Байденом - РИА Новости, 07.06.2021
Политолог оценил желание Зеленского встретиться с Байденом
Высказанное президентом Украины Владимиром Зеленским желание встретиться с президентом США Джо Байденом до его переговоров с президентом России Владимиром... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T10:16
2021-06-07T10:16
россия
евгений енин
александр форманчук
мид украины
владимир зеленский
сша
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733168472_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_aaf842d245bdaa5be858dceed15de5ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Высказанное президентом Украины Владимиром Зеленским желание встретиться с президентом США Джо Байденом до его переговоров с президентом России Владимиром Путиным говорит об отсутствии у Зеленского понимания современных реалий, сказал глава Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.Зеленский заявил в интервью порталу Axios, что готов встретиться с Байденом до российско-американского саммита в Женеве. Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин подтвердил намерение Зеленского провести переговоры с Байденом перед его встречей с Путиным. Мнение о том, что Байдену стоит поговорить с Зеленским до саммита в Женеве, озвучил и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук. Саммит Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня."Желание Зеленского состоит в том, чтобы еще раз рассказать Байдену, насколько Россия агрессивная по отношению к Украине – мы видим, что такого рода желания Зеленского все больше раздражают коллективный запад. И как не покажется ему странным – Байдена тоже. И конечно, Зеленский испытывает "животный" страх из-за того, что Вашингтон может прекратить военно-политическое союзничество с Украиной", - сказал РИА Новости Форманчук.В этом смысле, руководство в Киеве придерживается традиционных антироссийских настроений. Предстоящая встреча глав России и США вряд ли станет прорывом в двухсторонних отношениях, считает политолог."Но это не значит, что Байден должен без оглядки поддерживать Украину. Здесь в США четко понимают, где "красные линии", расставленные Путиным, будут угрожать национальным интересам США. Поэтому Зеленскому пора научиться руководствоваться в политике реалиями, в том числе пониманием истинной роли России в современном мире, а не желаниями, которые противоречат этим реалиям", – сказал Форманчук.
https://ria.ru/20210606/administratsiya-1735839684.html
https://ria.ru/20210605/bayden-1735795686.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733168472_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_6cf0975f1e8f13d22f7b9b34ae4d0a3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евгений енин, александр форманчук, мид украины, владимир зеленский, сша, киев, в мире

Политолог оценил желание Зеленского встретиться с Байденом

10:16 07.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Высказанное президентом Украины Владимиром Зеленским желание встретиться с президентом США Джо Байденом до его переговоров с президентом России Владимиром Путиным говорит об отсутствии у Зеленского понимания современных реалий, сказал глава Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
Зеленский заявил в интервью порталу Axios, что готов встретиться с Байденом до российско-американского саммита в Женеве. Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин подтвердил намерение Зеленского провести переговоры с Байденом перед его встречей с Путиным. Мнение о том, что Байдену стоит поговорить с Зеленским до саммита в Женеве, озвучил и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук. Саммит Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня.
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 04:12
Трамп назвал администрацию Байдена самой радикальной в истории
"Желание Зеленского состоит в том, чтобы еще раз рассказать Байдену, насколько Россия агрессивная по отношению к Украине – мы видим, что такого рода желания Зеленского все больше раздражают коллективный запад. И как не покажется ему странным – Байдена тоже. И конечно, Зеленский испытывает "животный" страх из-за того, что Вашингтон может прекратить военно-политическое союзничество с Украиной", - сказал РИА Новости Форманчук.
В этом смысле, руководство в Киеве придерживается традиционных антироссийских настроений. Предстоящая встреча глав России и США вряд ли станет прорывом в двухсторонних отношениях, считает политолог.
"Но это не значит, что Байден должен без оглядки поддерживать Украину. Здесь в США четко понимают, где "красные линии", расставленные Путиным, будут угрожать национальным интересам США. Поэтому Зеленскому пора научиться руководствоваться в политике реалиями, в том числе пониманием истинной роли России в современном мире, а не желаниями, которые противоречат этим реалиям", – сказал Форманчук.
Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 15:25
"У Путина в кармане": американцы высмеяли Байдена перед саммитом в Женеве
 
РоссияЕвгений ЕнинАлександр ФорманчукМИД УкраиныВладимир ЗеленскийСШАКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:14МИД запретил въезд в Россию части канадских чиновников
20:06Россия внесла в черный список девять граждан Канады
19:57Байден поговорил по телефону с Зеленским
19:55Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
19:54В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
Лента новостейМолния