Политолог оценил желание Зеленского встретиться с Байденом
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Высказанное президентом Украины Владимиром Зеленским желание встретиться с президентом США Джо Байденом до его переговоров с президентом России Владимиром Путиным говорит об отсутствии у Зеленского понимания современных реалий, сказал глава Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
Зеленский заявил в интервью порталу Axios, что готов встретиться с Байденом до российско-американского саммита в Женеве. Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин подтвердил намерение Зеленского провести переговоры с Байденом перед его встречей с Путиным. Мнение о том, что Байдену стоит поговорить с Зеленским до саммита в Женеве, озвучил и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук. Саммит Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня.
"Желание Зеленского состоит в том, чтобы еще раз рассказать Байдену, насколько Россия агрессивная по отношению к Украине – мы видим, что такого рода желания Зеленского все больше раздражают коллективный запад. И как не покажется ему странным – Байдена тоже. И конечно, Зеленский испытывает "животный" страх из-за того, что Вашингтон может прекратить военно-политическое союзничество с Украиной", - сказал РИА Новости Форманчук.
В этом смысле, руководство в Киеве придерживается традиционных антироссийских настроений. Предстоящая встреча глав России и США вряд ли станет прорывом в двухсторонних отношениях, считает политолог.
"Но это не значит, что Байден должен без оглядки поддерживать Украину. Здесь в США четко понимают, где "красные линии", расставленные Путиным, будут угрожать национальным интересам США. Поэтому Зеленскому пора научиться руководствоваться в политике реалиями, в том числе пониманием истинной роли России в современном мире, а не желаниями, которые противоречат этим реалиям", – сказал Форманчук.