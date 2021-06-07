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Онлайн-конференция к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Онлайн-конференция к 80-летию начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 07.06.2021

Онлайн-конференция к 80-летию начала Великой Отечественной войны

16 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция к 80-летию начала Великой Отечественной войны, в рамках которой будет представлен новый сборник Российского военно-исторического общества "Трагедия войны. Гуманитарное измерение вооруженных конфликтов XX века".

2021-06-07T16:31

2021-06-07T16:31

2021-06-07T16:31

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Задать вопросУчастники:- заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Константин ПАХАЛЮК;- сопредседатель НПЦ "Холокост", директор Центра истории Холокоста и геноцидов РГГУ Илья АЛЬТМАН;- историк Арон ШНЕЕР (Израиль);- руководитель Российского центра науки и культуры в Варшаве Игорь ЖУКОВСКИЙ. 22 июня – одна из самых трагических дат в истории России: День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. Нацистская политика уничтожения приняла наиболее жестокие формы на оккупированной территории Советского Союза. Вторая мировая война, развязанная гитлеровской Германией, была сопряжена с массовыми военными преступлениями и политикой геноцида. Невозможно осмыслить различные формы нацистской политики уничтожения. Нельзя забывать о трагических страницах истории XX века.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы