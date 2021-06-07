Онлайн-конференция к 80-летию начала Великой Отечественной войны
16 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция к 80-летию начала Великой Отечественной войны, в рамках которой будет представлен новый сборник Российского военно-исторического общества "Трагедия войны. Гуманитарное измерение вооруженных конфликтов XX века".
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Участники:
- заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Константин ПАХАЛЮК;
- сопредседатель НПЦ "Холокост", директор Центра истории Холокоста и геноцидов РГГУ Илья АЛЬТМАН;
- историк Арон ШНЕЕР (Израиль);
- руководитель Российского центра науки и культуры в Варшаве Игорь ЖУКОВСКИЙ.
22 июня – одна из самых трагических дат в истории России: День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. Нацистская политика уничтожения приняла наиболее жестокие формы на оккупированной территории Советского Союза. Вторая мировая война, развязанная гитлеровской Германией, была сопряжена с массовыми военными преступлениями и политикой геноцида. Невозможно осмыслить различные формы нацистской политики уничтожения. Нельзя забывать о трагических страницах истории XX века.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Константин ПАХАЛЮК;
- сопредседатель НПЦ "Холокост", директор Центра истории Холокоста и геноцидов РГГУ Илья АЛЬТМАН;
- историк Арон ШНЕЕР (Израиль);
- руководитель Российского центра науки и культуры в Варшаве Игорь ЖУКОВСКИЙ.
22 июня – одна из самых трагических дат в истории России: День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. Нацистская политика уничтожения приняла наиболее жестокие формы на оккупированной территории Советского Союза. Вторая мировая война, развязанная гитлеровской Германией, была сопряжена с массовыми военными преступлениями и политикой геноцида. Невозможно осмыслить различные формы нацистской политики уничтожения. Нельзя забывать о трагических страницах истории XX века.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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