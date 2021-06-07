Россия и Иран отменили визы для туристических групп
16:14 07.06.2021 (обновлено: 16:16 07.06.2021)
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Главы туристических ведомств России и Ирана 7 июня подписали план действий, согласно которому оба государства через 30 дней смогут начать взаимный обмен туристическими группами на безвизовой основе, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В понедельник, 7 июня, министр культурного наследия, туризма и ручного ремесла Ирана Али Асгар Монесан вместе с Каземом Джалали, послом Ирана в России, встретились с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой. ... Были достигнуты договоренности, необходимые для отмены виз и обмена туристами между двумя странами в различных туристических сферах. Сторонами был подписан "План действий по реализации соглашения между правительством Исламской Республики Иран и правительством Российской Федерации о безвизовых групповых поездках граждан двух стран", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по сообщению посольства Ирана, безвизовые групповые поездки россиян в Иран и обратно смогут начаться уже через 30 дней после подписания соглашения, то есть в начале июля 2021 года.
Согласно этому документу, туристы двух стран будут путешествовать в Иран и Россию через аккредитованные туристические компании и с групповыми визами. Необходимость получения индивидуальных виз в Иран для таких туристов отпадает. Документ предусматривает безвизовое пребывание в течение 15 дней групп от 5 до 50 человек с представителем туркомпании.
Отмечается, что само соглашение между двумя странами было подписано в 2017 году и одобрено правительством РФ 23 марта 2017 года. Однако из-за ряда технических моментов его вступление в силу было отложено. При этом сроки реального восстановления организованного турпотока между двумя странами могут быть скорректированы с учетом развития пандемии коронавируса.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщал, что туризм является важным фактором расширения российско-иранских отношений.