Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/virus-1736018860.html
В США заявили о доказательствах искусственного происхождения коронавируса
В США заявили о доказательствах искусственного происхождения коронавируса - РИА Новости, 07.06.2021
В США заявили о доказательствах искусственного происхождения коронавируса
У SARS-CoV-2 есть генетический след, которым не обладает естественный коронавирус, говорится в статье доктора Стивена Куэя и профессора физики Калифорнийского... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:50
2021-06-07T17:06
пандемия
коронавирус covid-19
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591957665_0:327:3059:2048_1920x0_80_0_0_3c1b8fe1ef6135e20b5adde38e7d1111.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. У SARS-CoV-2 есть генетический след, которым не обладает естественный коронавирус, говорится в статье доктора Стивена Куэя и профессора физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера, опубликованной в газете The Wall Street Journal.Специалисты обнаружили у нового коронавируса последовательность геномов в комбинации CGG-CGG. Ученые часто используют ее для усиления заразности и летальности вирусов: это своеобразный сигнал о том, что вставку сделали в лаборатории.В природе CGG-CGG встречается крайне редко. Как утверждают Куэй и Мюллер, у естественных коронавирусов SARS или MERS такой последовательности нет. По их словам, в этом случае новый коронавирус просто не мог сам ее получить.Таким образом, сторонники зоонозного происхождения (о том, что патоген перешел к человеку от животного) должны объяснить, почему SARS-CoV-2 во время мутации и рекомбинации выбрал наименее предпочтительную последовательность — двойную CGG, говорится в статье."Почему вирус повторил комбинацию, которую сделали бы исследователи в лаборатории? Да, это могло произойти случайно. Но вы в это верите?" — задаются вопросом Куэй и Мюллер.Еще одним доказательством искусственного происхождения коронавируса американские ученые назвали резкое различие в его генетическом разнообразии — по сравнению с вирусами, вызывающими синдромы SARS и MERS. Последние два имели естественное происхождение. По мере распространения среди людей они начали быстро эволюционировать до наиболее заразных форм. SARS-CoV-2 вел себя иначе: он появился у человека уже адаптированным, в предельно агрессивной версии. В течение нескольких месяцев у него не было никаких серьезных мутаций. Первое такое изменение обнаружили в Англии.По словам Куэя и Мюллера, этот случай беспрецедентный: он свидетельствует о том, что новый коронавирус прошел долгий период адаптации, прежде чем распространиться среди населения. Есть только один способ сделать вирус таким — смоделировать его естественную эволюцию и выращивать на человеческих клетках до достижения максимальной эффективности. Этим и занимаются лаборатории, исследующие мутации вирусов с приобретением функций, добавили авторы.Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что китайские специалисты специально разработали SARS-CoV-2, а затем попытались "замести следы". По их словам, уханьские ученые хотели сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Для этого к коронавирусу присоединили новый "шип". Характерный признак подобной манипуляции — это ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в "шипе" SARS-CoV-2. По мнению британского и норвежского исследователей, такая последовательность крайне маловероятна у естественных вирусов.Китай неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции по публикациям на тему COVID-19. Как отметили в Министерстве иностранных дел КНР, с самого начала пандемии Пекин приступил к расследованию, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Комментируя намерение США расследовать происхождение SARS-CoV-2, официальный представитель китайского ведомства Чжао Лицзянь назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других.
https://ria.ru/20210606/sindrom-1735887747.html
https://ria.ru/20210529/koronavirus-1734765686.html
https://ria.ru/20210530/virus-1734813397.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591957665_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec28108677eacad75f3505a6d9420d70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пандемия, коронавирус covid-19, китай, сша, в мире

В США заявили о доказательствах искусственного происхождения коронавируса

15:50 07.06.2021 (обновлено: 17:06 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавируса
Экспонаты выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. У SARS-CoV-2 есть генетический след, которым не обладает естественный коронавирус, говорится в статье доктора Стивена Куэя и профессора физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера, опубликованной в газете The Wall Street Journal.
Специалисты обнаружили у нового коронавируса последовательность геномов в комбинации CGG-CGG. Ученые часто используют ее для усиления заразности и летальности вирусов: это своеобразный сигнал о том, что вставку сделали в лаборатории.
В природе CGG-CGG встречается крайне редко. Как утверждают Куэй и Мюллер, у естественных коронавирусов SARS или MERS такой последовательности нет. По их словам, в этом случае новый коронавирус просто не мог сам ее получить.

"Фактически во всем классе коронавирусов, в который входит и CoV-2, так и не нашлась комбинация CGG-CGG, которая возникла бы естественным путем. Это означает, что обычный способ приобретения вирусами новых навыков в данном случае не работает", — считают ученые.

Таким образом, сторонники зоонозного происхождения (о том, что патоген перешел к человеку от животного) должны объяснить, почему SARS-CoV-2 во время мутации и рекомбинации выбрал наименее предпочтительную последовательность — двойную CGG, говорится в статье.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 17:13Распространение коронавируса
Ученые университета Бирмингема связали COVID-19 с синдромом Гийена—Барре
"Почему вирус повторил комбинацию, которую сделали бы исследователи в лаборатории? Да, это могло произойти случайно. Но вы в это верите?" — задаются вопросом Куэй и Мюллер.
Еще одним доказательством искусственного происхождения коронавируса американские ученые назвали резкое различие в его генетическом разнообразии — по сравнению с вирусами, вызывающими синдромы SARS и MERS. Последние два имели естественное происхождение. По мере распространения среди людей они начали быстро эволюционировать до наиболее заразных форм.
SARS-CoV-2 вел себя иначе: он появился у человека уже адаптированным, в предельно агрессивной версии. В течение нескольких месяцев у него не было никаких серьезных мутаций. Первое такое изменение обнаружили в Англии.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 22:38Распространение коронавируса
Онищенко оценил версию создания коронавируса в лаборатории
По словам Куэя и Мюллера, этот случай беспрецедентный: он свидетельствует о том, что новый коронавирус прошел долгий период адаптации, прежде чем распространиться среди населения. Есть только один способ сделать вирус таким — смоделировать его естественную эволюцию и выращивать на человеческих клетках до достижения максимальной эффективности. Этим и занимаются лаборатории, исследующие мутации вирусов с приобретением функций, добавили авторы.
"Присутствие в CoV-2 последовательности CGG — это убедительное доказательство сплайсинга генов. <…> Научные данные указывают на то, что коронавирус был разработан в лаборатории", — подытожили ученые.
Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что китайские специалисты специально разработали SARS-CoV-2, а затем попытались "замести следы". По их словам, уханьские ученые хотели сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Для этого к коронавирусу присоединили новый "шип". Характерный признак подобной манипуляции — это ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в "шипе" SARS-CoV-2. По мнению британского и норвежского исследователей, такая последовательность крайне маловероятна у естественных вирусов.
Китай неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции по публикациям на тему COVID-19. Как отметили в Министерстве иностранных дел КНР, с самого начала пандемии Пекин приступил к расследованию, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Комментируя намерение США расследовать происхождение SARS-CoV-2, официальный представитель китайского ведомства Чжао Лицзянь назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других.
Медицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 15:47
Daily Caller: жена ученого из Ухани умерла от COVID-19 до пандемии
 
пандемияКоронавирус COVID-19КитайСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:06Россия внесла в черный список девять граждан Канады
19:57Байден поговорил по телефону с Зеленским
19:55Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
19:54В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
Лента новостейМолния