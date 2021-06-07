https://ria.ru/20210607/veto-1736006331.html

Глава МИД ФРГ призвал отказаться от принципа вето в Евросоюзе

Глава МИД ФРГ призвал отказаться от принципа вето в Евросоюзе - РИА Новости, 07.06.2021

Глава МИД ФРГ призвал отказаться от принципа вето в Евросоюзе

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал отказаться от принципа единогласного голосования и вето по ряду вопросов в Европейском союзе. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T14:41

2021-06-07T14:41

2021-06-07T14:41

хайко маас

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БЕРЛИН, 7 июн – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал отказаться от принципа единогласного голосования и вето по ряду вопросов в Европейском союзе.Выступая на конференции глав диппредставительств ФРГ, министр отметил, что ЕС должен выступать за сохранение глобальной экономики и свободы торговли в мире, выступая против тенденций к протекционизму."Краеугольный камень для этого мы заложили европейской программой восстановления (экономики ЕС от последствий вызванного пандемией кризиса), которая задает новые стандарты в вопросах устойчивого развития, а также в вопросе европейской солидарности. И если мы воспринимали солидарность во внутренних вопросах и суверенитет во внешнеполитических как две стороны одной медали, то после кризиса мы должны продвигаться вперед на внутриполитическом уровне в вопросе внешнеполитической дееспособности Европы", - заявил Маас.По его словам, ЕС не должен более позволять "брать себя в заложники теми, кто хочет парализовывать европейскую внешнюю политику своими вето". "Тот, кто это делает, играет в кратко- или долгосрочной перспективе с единством Европы. Поэтому я говорю открыто: вето должно уйти – даже в тех случаях, когда мы окажемся в меньшинстве", - добавил Маас.Принцип вето применяется при голосовании Совета ЕС, который принимает общие политические решения союза. Для принятия многих важных решений требуется консенсус, поэтому одна страна может блокировать те или иные инициативы союза.

https://ria.ru/20210527/maas-1734391097.html

https://ria.ru/20210603/granitsy-1735442777.html

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