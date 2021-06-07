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В Подмосковье с начала года более 200 ветеринаров повысили квалификацию

В Подмосковье с начала года более 200 ветеринаров повысили квалификацию - РИА Новости, 07.06.2021

В Подмосковье с начала года более 200 ветеринаров повысили квалификацию

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал, что с начала года свыше 200 ветеринаров повысили свою квалификацию. Об... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T16:40

2021-06-07T16:40

2021-06-07T16:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал, что с начала года свыше 200 ветеринаров повысили свою квалификацию. Об этом сообщил телеканал "360".Занятия проходили в учебном центре постдипломного образования и повышения квалификации при Мособлветлаборатории минсельхозпрода. Их проводили ведущие специалисты и педагоги московских вузов. "Само обучение проходит по широкому спектру программ в области ветеринарии", — подчеркнул министр.В 2020 году 473 подмосковных ветеринара повысили свою квалификацию очно, а порядка 500 человек обучались онлайн. Число вольных слушателей составило порядка 2,5 тысячи.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)