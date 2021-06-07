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Новости Подмосковья
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В Подмосковье с начала года более 200 ветеринаров повысили квалификацию
В Подмосковье с начала года более 200 ветеринаров повысили квалификацию - РИА Новости, 07.06.2021
В Подмосковье с начала года более 200 ветеринаров повысили квалификацию
Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал, что с начала года свыше 200 ветеринаров повысили свою квалификацию. Об... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T16:40
2021-06-07T16:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал, что с начала года свыше 200 ветеринаров повысили свою квалификацию. Об этом сообщил телеканал "360".Занятия проходили в учебном центре постдипломного образования и повышения квалификации при Мособлветлаборатории минсельхозпрода. Их проводили ведущие специалисты и педагоги московских вузов. "Само обучение проходит по широкому спектру программ в области ветеринарии", — подчеркнул министр.В 2020 году 473 подмосковных ветеринара повысили свою квалификацию очно, а порядка 500 человек обучались онлайн. Число вольных слушателей составило порядка 2,5 тысячи.
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московская область (подмосковье)

В Подмосковье с начала года более 200 ветеринаров повысили квалификацию

16:40 07.06.2021
 
© РИА Новости / Варвара ГертьеВетеринар делает укол кошке во время приема в ветеринарном центре
Ветеринар делает укол кошке во время приема в ветеринарном центре - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал, что с начала года свыше 200 ветеринаров повысили свою квалификацию. Об этом сообщил телеканал "360".
Занятия проходили в учебном центре постдипломного образования и повышения квалификации при Мособлветлаборатории минсельхозпрода. Их проводили ведущие специалисты и педагоги московских вузов.
"Само обучение проходит по широкому спектру программ в области ветеринарии", — подчеркнул министр.
В 2020 году 473 подмосковных ветеринара повысили свою квалификацию очно, а порядка 500 человек обучались онлайн. Число вольных слушателей составило порядка 2,5 тысячи.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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