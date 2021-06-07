https://ria.ru/20210607/veterinary-1736027809.html
В Подмосковье с начала года более 200 ветеринаров повысили квалификацию
В Подмосковье с начала года более 200 ветеринаров повысили квалификацию - РИА Новости, 07.06.2021
В Подмосковье с начала года более 200 ветеринаров повысили квалификацию
Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал, что с начала года свыше 200 ветеринаров повысили свою квалификацию. Об... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T16:40
2021-06-07T16:40
2021-06-07T16:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736024997_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_673689e0ee80df38e1f171d04f760b90.jpg
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал, что с начала года свыше 200 ветеринаров повысили свою квалификацию. Об этом сообщил телеканал "360".Занятия проходили в учебном центре постдипломного образования и повышения квалификации при Мособлветлаборатории минсельхозпрода. Их проводили ведущие специалисты и педагоги московских вузов. "Само обучение проходит по широкому спектру программ в области ветеринарии", — подчеркнул министр.В 2020 году 473 подмосковных ветеринара повысили свою квалификацию очно, а порядка 500 человек обучались онлайн. Число вольных слушателей составило порядка 2,5 тысячи.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736024997_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_54cbeb2700a3f8478765f40f0efb4044.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)