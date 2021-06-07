https://ria.ru/20210607/valyuta-1736006106.html

Сообщение "Российские компании получат стимул для отказа от доллара" аннулировано

Сообщение "Российские компании получат стимул для отказа от доллара" аннулировано - РИА Новости, 07.06.2021

Сообщение "Российские компании получат стимул для отказа от доллара" аннулировано

Сообщение "Власти РФ подготовят стимулы для перевода валютной ликвидности из доллара в евро - Минфин", выпущенное на ленту агентства в 14.51 мск, а также... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T14:40

2021-06-07T14:40

2021-06-07T15:45

экономика

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https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1736006106.jpg?1623069938

Сообщение "Власти РФ подготовят стимулы для перевода валютной ликвидности из доллара в евро - Минфин", выпущенное на ленту агентства в 14.51 мск, а также предварявшая его молния, аннулируются в связи с отзывом спикером своей цитаты.Агентство приносит извинения подписчикам и читателям.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика