https://ria.ru/20210607/valyuta-1736006106.html
Сообщение "Российские компании получат стимул для отказа от доллара" аннулировано
Сообщение "Российские компании получат стимул для отказа от доллара" аннулировано - РИА Новости, 07.06.2021
Сообщение "Российские компании получат стимул для отказа от доллара" аннулировано
Сообщение "Власти РФ подготовят стимулы для перевода валютной ликвидности из доллара в евро - Минфин", выпущенное на ленту агентства в 14.51 мск, а также... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T14:40
2021-06-07T14:40
2021-06-07T15:45
экономика
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Сообщение "Власти РФ подготовят стимулы для перевода валютной ликвидности из доллара в евро - Минфин", выпущенное на ленту агентства в 14.51 мск, а также предварявшая его молния, аннулируются в связи с отзывом спикером своей цитаты.Агентство приносит извинения подписчикам и читателям.
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