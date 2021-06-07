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Курским пенсионерам заплатят по три тысячи рублей за прививку от COVID-19
Курским пенсионерам заплатят по три тысячи рублей за прививку от COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2021
Курским пенсионерам заплатят по три тысячи рублей за прививку от COVID-19
Власти Курской области решили выплатить из бюджета региона по три тысячи рублей гражданам старше 65 лет, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции,... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T22:08
2021-06-07T22:08
2021-06-07T22:08
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ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Власти Курской области решили выплатить из бюджета региона по три тысячи рублей гражданам старше 65 лет, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник областная администрация.Всего к претендующей на получение выплаты возрастной категории граждан в Курской области относятся свыше 197 тысяч человек."Средства в размере 3 тысячи рублей получат граждане, постоянно проживающие на территории региона, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021 года; то есть те, кто уже привился, получат выплату тоже", - говорится в сообщении.Выплату, как отмечают областные власти, будет осуществлять региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства."Средства станут начислять на счет, куда гражданам поступает пенсия; при необходимости сведения о картах будут запрашиваться непосредственно у вакцинированных", - информирует администрация.Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты в области 144 487 человек, завершили вакцинацию 121 570 человек. По данным администрации, для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо привить более 534 тысяч человек.Население Курской области составляет около 1,1 миллиона человек.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, курская область, вакцинация, общество
ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости.
Власти Курской области
решили выплатить из бюджета региона по три тысячи рублей гражданам старше 65 лет, которые сделают прививку от коронавирусной
инфекции, сообщает в понедельник областная администрация.
Всего к претендующей на получение выплаты возрастной категории граждан в Курской области относятся свыше 197 тысяч человек.
"Средства в размере 3 тысячи рублей получат граждане, постоянно проживающие на территории региона, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021 года; то есть те, кто уже привился, получат выплату тоже", - говорится в сообщении.
Выплату, как отмечают областные власти, будет осуществлять региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства.
"Средства станут начислять на счет, куда гражданам поступает пенсия; при необходимости сведения о картах будут запрашиваться непосредственно у вакцинированных", - информирует администрация.
Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты в области 144 487 человек, завершили вакцинацию 121 570 человек. По данным администрации, для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо привить более 534 тысяч человек.
Население Курской области составляет около 1,1 миллиона человек.