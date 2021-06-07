https://ria.ru/20210607/vaktsinatsiya-1736067260.html

Курским пенсионерам заплатят по три тысячи рублей за прививку от COVID-19

Курским пенсионерам заплатят по три тысячи рублей за прививку от COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2021

Курским пенсионерам заплатят по три тысячи рублей за прививку от COVID-19

Власти Курской области решили выплатить из бюджета региона по три тысячи рублей гражданам старше 65 лет, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции,... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T22:08

2021-06-07T22:08

2021-06-07T22:08

распространение коронавируса

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ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Власти Курской области решили выплатить из бюджета региона по три тысячи рублей гражданам старше 65 лет, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник областная администрация.Всего к претендующей на получение выплаты возрастной категории граждан в Курской области относятся свыше 197 тысяч человек."Средства в размере 3 тысячи рублей получат граждане, постоянно проживающие на территории региона, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021 года; то есть те, кто уже привился, получат выплату тоже", - говорится в сообщении.Выплату, как отмечают областные власти, будет осуществлять региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства."Средства станут начислять на счет, куда гражданам поступает пенсия; при необходимости сведения о картах будут запрашиваться непосредственно у вакцинированных", - информирует администрация.Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты в области 144 487 человек, завершили вакцинацию 121 570 человек. По данным администрации, для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо привить более 534 тысяч человек.Население Курской области составляет около 1,1 миллиона человек.

https://ria.ru/20210602/vaktsinatsiya-1735276712.html

https://ria.ru/20210528/covid-1734515216.html

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