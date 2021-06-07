https://ria.ru/20210607/vaktsinatsiya-1736025015.html

Правительство проработает поручение по вакцинации иностранцев от COVID-19

Правительство проработает поручение по вакцинации иностранцев от COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2021

Правительство проработает поручение по вакцинации иностранцев от COVID-19

Правительство прорабатывает поручение президента РФ Владимира Путина по вакцинации иностранцев от COVID-19, в первую очередь будут рассмотрены вопросы... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T16:27

2021-06-07T16:27

2021-06-07T16:27

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593806320_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_154e8036424a76af29fe206be03ca231.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Правительство прорабатывает поручение президента РФ Владимира Путина по вакцинации иностранцев от COVID-19, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, уже находящихся на территории РФ, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой."Правительством прорабатываются поручения президента Российской Федерации, данные в рамках Петербургского международного экономического форума, о вакцинации иностранных граждан от COVID-19. В первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранных граждан, которые уже находятся на территории страны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210607/rossiya-1736013620.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество