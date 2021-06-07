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Правительство проработает поручение по вакцинации иностранцев от COVID-19
Правительство проработает поручение по вакцинации иностранцев от COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2021
Правительство проработает поручение по вакцинации иностранцев от COVID-19
Правительство прорабатывает поручение президента РФ Владимира Путина по вакцинации иностранцев от COVID-19, в первую очередь будут рассмотрены вопросы... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T16:27
2021-06-07T16:27
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Правительство прорабатывает поручение президента РФ Владимира Путина по вакцинации иностранцев от COVID-19, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, уже находящихся на территории РФ, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой."Правительством прорабатываются поручения президента Российской Федерации, данные в рамках Петербургского международного экономического форума, о вакцинации иностранных граждан от COVID-19. В первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранных граждан, которые уже находятся на территории страны", - говорится в сообщении.
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество

Правительство проработает поручение по вакцинации иностранцев от COVID-19

16:27 07.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЖитель Мурманска прививается от коронавируса вакциной "Спутник-V" в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи
Житель Мурманска прививается от коронавируса вакциной Спутник-V в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Правительство прорабатывает поручение президента РФ Владимира Путина по вакцинации иностранцев от COVID-19, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, уже находящихся на территории РФ, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
"Правительством прорабатываются поручения президента Российской Федерации, данные в рамках Петербургского международного экономического форума, о вакцинации иностранных граждан от COVID-19. В первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранных граждан, которые уже находятся на территории страны", - говорится в сообщении.
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