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https://ria.ru/20210607/vaktsina-1736015044.html
Moderna подала заявку на регистрацию вакцины для подростков
Moderna подала заявку на регистрацию вакцины для подростков - РИА Новости, 07.06.2021
Moderna подала заявку на регистрацию вакцины для подростков
Фармацевтическая компания Moderna объявила о подаче заявки в Европейский лекарственный регулятор на одобрение применения ее вакцины от коронавируса для... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:28
2021-06-07T15:28
распространение коронавируса
вакцина moderna
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
евросоюз
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Фармацевтическая компания Moderna объявила о подаче заявки в Европейский лекарственный регулятор на одобрение применения ее вакцины от коронавируса для подростков.Ранее американская компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса mRNA-1273 показала эффективность 100% среди подростков от 12 до 17 лет включительно в ходе фазы 2/3 испытаний."Мы рады сообщить, что мы подали (заявку - ред.) на условное регистрационное удостоверение (CMA) нашей вакцины против COVID-19 в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) для использования у подростков в Европейском союзе", - заявил гендиректор компании Стефан Бансель.Согласно заявлению на сайте, компания также подала заявку на разрешение применения вакцины в министерство здравоохранения Канады.EMA в конце мая дало зелёный свет на применение в Евросоюзе первой прививки для подростков - от Pfizer/BioNTech для подростков от 12 лет. Агентство ожидало заявки от Moderna на одобрение применения ее вакцины от коронавируса для подростков и выразило надежду, что сможет оценить ее в ближайшие недели.
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вакцина moderna, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евросоюз, канада, в мире

Moderna подала заявку на регистрацию вакцины для подростков

15:28 07.06.2021
 
© AP Photo / Virginia MayoВакцина против COVID-19 компании Moderna
Вакцина против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Фармацевтическая компания Moderna объявила о подаче заявки в Европейский лекарственный регулятор на одобрение применения ее вакцины от коронавируса для подростков.
Ранее американская компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса mRNA-1273 показала эффективность 100% среди подростков от 12 до 17 лет включительно в ходе фазы 2/3 испытаний.
"Мы рады сообщить, что мы подали (заявку - ред.) на условное регистрационное удостоверение (CMA) нашей вакцины против COVID-19 в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) для использования у подростков в Европейском союзе", - заявил гендиректор компании Стефан Бансель.
Согласно заявлению на сайте, компания также подала заявку на разрешение применения вакцины в министерство здравоохранения Канады.
EMA в конце мая дало зелёный свет на применение в Евросоюзе первой прививки для подростков - от Pfizer/BioNTech для подростков от 12 лет. Агентство ожидало заявки от Moderna на одобрение применения ее вакцины от коронавируса для подростков и выразило надежду, что сможет оценить ее в ближайшие недели.
Пациентка во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в СНТ Волга под Казанью - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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Распространение коронавирусаВакцина ModernaКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЕвросоюзКанадаВ мире
 
 
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