https://ria.ru/20210607/vaktsina-1736015044.html
Moderna подала заявку на регистрацию вакцины для подростков
Moderna подала заявку на регистрацию вакцины для подростков - РИА Новости, 07.06.2021
Moderna подала заявку на регистрацию вакцины для подростков
Фармацевтическая компания Moderna объявила о подаче заявки в Европейский лекарственный регулятор на одобрение применения ее вакцины от коронавируса для... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:28
2021-06-07T15:28
2021-06-07T15:28
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вакцина moderna
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коронавирус covid-19
евросоюз
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Фармацевтическая компания Moderna объявила о подаче заявки в Европейский лекарственный регулятор на одобрение применения ее вакцины от коронавируса для подростков.Ранее американская компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса mRNA-1273 показала эффективность 100% среди подростков от 12 до 17 лет включительно в ходе фазы 2/3 испытаний."Мы рады сообщить, что мы подали (заявку - ред.) на условное регистрационное удостоверение (CMA) нашей вакцины против COVID-19 в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) для использования у подростков в Европейском союзе", - заявил гендиректор компании Стефан Бансель.Согласно заявлению на сайте, компания также подала заявку на разрешение применения вакцины в министерство здравоохранения Канады.EMA в конце мая дало зелёный свет на применение в Евросоюзе первой прививки для подростков - от Pfizer/BioNTech для подростков от 12 лет. Агентство ожидало заявки от Moderna на одобрение применения ее вакцины от коронавируса для подростков и выразило надежду, что сможет оценить ее в ближайшие недели.
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/privivka-1735873194.html
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вакцина moderna, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евросоюз, канада, в мире