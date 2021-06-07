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Республика Конго зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
Республика Конго зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт" - РИА Новости, 07.06.2021
Республика Конго зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
Министерство здравоохранения Республики Конго зарегистрировало российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:59
2021-06-07T11:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
республика конго
в мире
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Республики Конго зарегистрировало российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" министерством здравоохранения Республики Конго. Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации", - заявили в фонде.Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.В марте текущего года Минздрав Республики Конго также зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек."Благодаря регистрации препарата "Спутник Лайт" Конго увеличит национальный портфель вакцин против коронавируса. Двухкомпонентная вакцина "Спутник V" уже была одобрена в стране ранее. Приветствуем решение министерства здравоохранения одобрить также препарат "Спутник Лайт", которое обеспечит Республике Конго доступ к еще одной безопасной, эффективной и доступной российской вакцине", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, республика конго, в мире

Республика Конго зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"

11:59 07.06.2021
 
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины Спутник Лайт
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Республики Конго зарегистрировало российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" министерством здравоохранения Республики Конго. Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации", - заявили в фонде.
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Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.
В марте текущего года Минздрав Республики Конго также зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек.
"Благодаря регистрации препарата "Спутник Лайт" Конго увеличит национальный портфель вакцин против коронавируса. Двухкомпонентная вакцина "Спутник V" уже была одобрена в стране ранее. Приветствуем решение министерства здравоохранения одобрить также препарат "Спутник Лайт", которое обеспечит Республике Конго доступ к еще одной безопасной, эффективной и доступной российской вакцине", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоРеспублика КонгоВ мире
 
 
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