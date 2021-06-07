https://ria.ru/20210607/vaktsina-1735937237.html
Венгрия заинтересовалась российской вакциной против COVID-19 для животных
Венгрия заинтересовалась российской вакциной против COVID-19 для животных - РИА Новости, 07.06.2021
Венгрия заинтересовалась российской вакциной против COVID-19 для животных
Венгрия интересуется российской вакциной против коронавируса COVID-19 для животных, причем с точки зрения вакцинации не пушных животных, а собак, сообщил... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T08:05
2021-06-07T08:05
2021-06-07T08:05
петербургский международный экономический форум
юлия мелано
петербургский международный экономический форум (фонд)
сергей данкверт
здоровье - общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
венгрия
таиланд
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734700097_0:209:3269:2048_1920x0_80_0_0_344a9917d28fa94ca8b54abec5299209.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Венгрия интересуется российской вакциной против коронавируса COVID-19 для животных, причем с точки зрения вакцинации не пушных животных, а собак, сообщил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт."Досье отправлено в две страны, Таиланд и Венгрию. Исходя из законодательства стран, Таиланд будет гораздо легче пройти, потому что они сами принимают решение. У венгров, несмотря ни на что, решение будет зависеть от того, как на это будет смотреть Европейская комиссия", - сказал Данкверт в кулуарах ПМЭФ-2021."По Венгрии интересно, что там интересуются (вакциной - ред.) не по пушным хозяйствам, а по собакам. Они сказали, что у них очень серьезное социальное давление именно по собакам", - добавил он.В середине мая советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что крупнейший производитель нанонутрицевтических препаратов для людей и животных Таиланда Supreme Pharmatech заинтересован в покупке российской вакцины от COVID-19 для животных.Российская вакцина "Карнивак-Ков" - первый и на данный момент единственный зарегистрированный в мире препарат против коронавируса COVID-19 у животных. В настоящее время срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Вакцина разработана подведомственным Россельхознадзору "Федеральным центром охраны здоровья животных".Данкверт подчеркнул, что вакцина была разработана полностью силами ученых учреждения, без привлечения государственного финансирования.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210430/vaktsina-1730637087.html
https://ria.ru/20210527/karnivak-kov-1734360434.html
венгрия
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734700097_538:0:3269:2048_1920x0_80_0_0_2fb87b0616711517a3ba78aa5216c0d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия мелано, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей данкверт, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), венгрия, таиланд, общество