https://ria.ru/20210607/vaktsina-1735937237.html

Венгрия заинтересовалась российской вакциной против COVID-19 для животных

Венгрия заинтересовалась российской вакциной против COVID-19 для животных - РИА Новости, 07.06.2021

Венгрия заинтересовалась российской вакциной против COVID-19 для животных

Венгрия интересуется российской вакциной против коронавируса COVID-19 для животных, причем с точки зрения вакцинации не пушных животных, а собак, сообщил... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T08:05

2021-06-07T08:05

2021-06-07T08:05

петербургский международный экономический форум

юлия мелано

петербургский международный экономический форум (фонд)

сергей данкверт

здоровье - общество

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

венгрия

таиланд

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Венгрия интересуется российской вакциной против коронавируса COVID-19 для животных, причем с точки зрения вакцинации не пушных животных, а собак, сообщил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт."Досье отправлено в две страны, Таиланд и Венгрию. Исходя из законодательства стран, Таиланд будет гораздо легче пройти, потому что они сами принимают решение. У венгров, несмотря ни на что, решение будет зависеть от того, как на это будет смотреть Европейская комиссия", - сказал Данкверт в кулуарах ПМЭФ-2021."По Венгрии интересно, что там интересуются (вакциной - ред.) не по пушным хозяйствам, а по собакам. Они сказали, что у них очень серьезное социальное давление именно по собакам", - добавил он.В середине мая советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что крупнейший производитель нанонутрицевтических препаратов для людей и животных Таиланда Supreme Pharmatech заинтересован в покупке российской вакцины от COVID-19 для животных.Российская вакцина "Карнивак-Ков" - первый и на данный момент единственный зарегистрированный в мире препарат против коронавируса COVID-19 у животных. В настоящее время срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Вакцина разработана подведомственным Россельхознадзору "Федеральным центром охраны здоровья животных".Данкверт подчеркнул, что вакцина была разработана полностью силами ученых учреждения, без привлечения государственного финансирования.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/vaktsina-1730637087.html

https://ria.ru/20210527/karnivak-kov-1734360434.html

венгрия

таиланд

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юлия мелано, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей данкверт, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), венгрия, таиланд, общество