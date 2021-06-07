https://ria.ru/20210607/vaenga-1735995708.html

В РПЦ отреагировали на выступление Ваенги в костюме священника

В РПЦ отреагировали на выступление Ваенги в костюме священника - РИА Новости, 07.06.2021

В РПЦ отреагировали на выступление Ваенги в костюме священника

Певица Елена Ваенга использовала для выступления образ священнослужителя, низведя его до уровня развлекательного шоу, заявил РИА Новости зампредседателя... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T13:55

2021-06-07T13:55

2021-06-07T13:55

религия и мировоззрение

вахтанг кипшидзе

"голос"

московский патриархат

елена ваенга (хрулева)

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Певица Елена Ваенга использовала для выступления образ священнослужителя, низведя его до уровня развлекательного шоу, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее в пятницу российская певица Елена Ваенга, загримированная и одетая как монах, спела песню "Золотые купола" в одном из шоу в эфире Первого канала."Уважение и доверие к священникам и их трудам формировалось веками в исторической Руси. А некоторые исполнители просто хотят использовать этот образ, низвести его до уровня развлекательного шоу. Что же касается женщин, переодевающихся в священнические облачения и приклеивающих бороды, то, как я уже говорил, бородатых женщин раньше показывали на уездных ярмарках. И мне казалось, что эти времена уже прошли, но оказалось – нет", - сказал Кипшидзе.Ранее победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий в разговоре с РИА Новости назвал выступление Ваенги кощунством. Он также отметил, что Елена Ваенга – верующий человек, и, наверное, "вынесет какие-то уроки из отзывов и реакции людей – просто нельзя из всего делать шоу".

https://ria.ru/20210522/morgenshtern-1733443781.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вахтанг кипшидзе, "голос", московский патриархат, елена ваенга (хрулева)