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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210607/vaenga-1735995708.html
В РПЦ отреагировали на выступление Ваенги в костюме священника
В РПЦ отреагировали на выступление Ваенги в костюме священника - РИА Новости, 07.06.2021
В РПЦ отреагировали на выступление Ваенги в костюме священника
Певица Елена Ваенга использовала для выступления образ священнослужителя, низведя его до уровня развлекательного шоу, заявил РИА Новости зампредседателя... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:55
2021-06-07T13:55
религия и мировоззрение
вахтанг кипшидзе
"голос"
московский патриархат
елена ваенга (хрулева)
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Певица Елена Ваенга использовала для выступления образ священнослужителя, низведя его до уровня развлекательного шоу, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее в пятницу российская певица Елена Ваенга, загримированная и одетая как монах, спела песню "Золотые купола" в одном из шоу в эфире Первого канала."Уважение и доверие к священникам и их трудам формировалось веками в исторической Руси. А некоторые исполнители просто хотят использовать этот образ, низвести его до уровня развлекательного шоу. Что же касается женщин, переодевающихся в священнические облачения и приклеивающих бороды, то, как я уже говорил, бородатых женщин раньше показывали на уездных ярмарках. И мне казалось, что эти времена уже прошли, но оказалось – нет", - сказал Кипшидзе.Ранее победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий в разговоре с РИА Новости назвал выступление Ваенги кощунством. Он также отметил, что Елена Ваенга – верующий человек, и, наверное, "вынесет какие-то уроки из отзывов и реакции людей – просто нельзя из всего делать шоу".
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вахтанг кипшидзе, "голос", московский патриархат, елена ваенга (хрулева)

В РПЦ отреагировали на выступление Ваенги в костюме священника

13:55 07.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Певица Елена Ваенга использовала для выступления образ священнослужителя, низведя его до уровня развлекательного шоу, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в пятницу российская певица Елена Ваенга, загримированная и одетая как монах, спела песню "Золотые купола" в одном из шоу в эфире Первого канала.
"Уважение и доверие к священникам и их трудам формировалось веками в исторической Руси. А некоторые исполнители просто хотят использовать этот образ, низвести его до уровня развлекательного шоу. Что же касается женщин, переодевающихся в священнические облачения и приклеивающих бороды, то, как я уже говорил, бородатых женщин раньше показывали на уездных ярмарках. И мне казалось, что эти времена уже прошли, но оказалось – нет", - сказал Кипшидзе.
Ранее победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий в разговоре с РИА Новости назвал выступление Ваенги кощунством. Он также отметил, что Елена Ваенга – верующий человек, и, наверное, "вынесет какие-то уроки из отзывов и реакции людей – просто нельзя из всего делать шоу".
Рэп-исполнитель Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 12:53Шоубиз
Клип Моргенштерна проверят на предмет оскорбления чувств верующих
 
Религия и мировоззрениеВахтанг Кипшидзе"Голос"Московский ПатриархатЕлена Ваенга (Хрулева)
 
 
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