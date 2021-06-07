https://ria.ru/20210607/usloviya-1736011183.html

Генерал СБУ назвал два условия блокировки "Северного потока — 2"

Генерал СБУ назвал два условия блокировки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 07.06.2021

Генерал СБУ назвал два условия блокировки "Северного потока — 2"

Украина может остановить проект "Северный поток — 2", но для этого должны совпасть два условия, заявил в эфире канала "Украина 24" экс-глава СБУ,... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T15:11

2021-06-07T15:11

2021-06-07T17:24

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

игорь смешко

служба безопасности украины

евросоюз

германия

украина

в мире

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украина может остановить проект "Северный поток — 2", но для этого должны совпасть два условия, заявил в эфире канала "Украина 24" экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко. По его словам, Киеву следует провести большую работу в конгрессе США и помочь ему в этом должна диаспора. Как считает генерал, Украина должна убедить американских конгрессменов в том, что российский газопровод — это "угроза энергетической безопасности в Европе"."Теоретически — если двухпартийная система сработает в конгрессе — они могут принять соответствующий акт. И плюс если партия "Зеленые" победит на выборах в Германии, есть шанс", — заключил он."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США. На прошлой неделе завершилось строительство первой нитки, осталось проложить несколько десятков километров труб.В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.

https://ria.ru/20210607/proval-1735930304.html

https://ria.ru/20210518/ukraina-1732858877.html

россия

германия

украина

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, игорь смешко, служба безопасности украины, евросоюз, германия, украина, в мире