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Пушечное мясо: китайцы высмеяли Зеленского за просьбу о встрече с Байденом
Пушечное мясо: китайцы высмеяли Зеленского за просьбу о встрече с Байденом - РИА Новости, 07.06.2021
Пушечное мясо: китайцы высмеяли Зеленского за просьбу о встрече с Байденом
Читатели китайской газеты "Гуаньча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за просьбу встретиться с американским коллегой Джо Байденом до... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:56
2021-06-07T17:19
россия
nord stream 2 ag
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за просьбу встретиться с американским коллегой Джо Байденом до саммита с российским лидером Владимиром Путиным.Об этом Зеленский заявил в интервью Axios. Также он выразил удивление отказом Вашингтона вводить санкции против Nord Stream 2 AG — оператора "Северного потока — 2". При этом глава Украины надеется, что президент США все же остановит строительство газопровода.Пользователи сайта сочли поведение Зеленского жалким. Другие решили, что у него завышенная самооценка."Этот шут гороховый переоценивает свой статус", — написал Buskeep. С ним согласился sdqfga.Комментатор под ником guan_15924522842755 заявил, что у президента Украины не было выбора."Даже если он знал, что Соединенные Штаты его бросят, у него не было возможности повернуться в другую сторону", — добавил он.Еще один читатель назвал украинского лидера несущим бред мечтателем. "К кому Украина находится ближе — к США или же к России?! Сколько русских проживает на Украине?" — спросил он."Политика — это не КВН для наивных детишек", — подметил другой посетитель сайта."Мы уже видели Чана Кайши и курдов, понятно, что должно случиться с Украиной", — написал еще один участник дискуссии.Также Зеленскому припомнили национализацию принадлежавших Китаю акций предприятия "Мотор Сич". "Подобная политическая мудрость очень плоха", — посчитал пользователь портала.Другой читатель заявил, что каждое слово Зеленского подчеркивает его глупость. "На самом деле вы уже давно считаете роль марионетки в игре крупных держав своей", — написал юзер сайта.Еще один участник дискуссии назвал Украину самой несчастной страной, отметив, что США ею попользовались и бросили. С ним согласился и другой комментатор."Самая несостоявшаяся страна, у нее никого нет: президент клоун и вокруг сплошное издевательство", — написал он. "Да, президент, который приравнивает государственное управление к спектаклю на сцене, — это приговор для страны", — подчеркнул еще один читатель. По его словам, украинцы сами выбрали этот путь и теперь могут обливаться слезами. "Этот человек демонстрирует нижнюю границу IQ?" — поинтересовался участник обсуждения.Кроме того, в комментариях Украину назвали пушечным мясом и призвали играть взятую на себя роль до конца. "Когда по вам будут стрелять, вы должны быть воодушевлены, но когда от вас пытаются избавиться, разве можете вы уклоняться?" — написал еще один юзер. Другой посетитель сайта заявил, что раб должен делать для хозяина что угодно и в любое время, но господин не будет отзываться на обращение раба. "Тогда рабу необходимо заявлять: "Вообще-то Украина — суверенная страна", — подытожил он. "Вы слишком ничтожны, даже чтобы прослушивать, у вас нет прав. "Встретиться с Байденом", ха-ха, мечтайте!" — заключили комментаторы статьи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, nord stream 2 ag, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире

Пушечное мясо: китайцы высмеяли Зеленского за просьбу о встрече с Байденом

15:56 07.06.2021 (обновлено: 17:19 07.06.2021)
 
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе Антонов - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за просьбу встретиться с американским коллегой Джо Байденом до саммита с российским лидером Владимиром Путиным.
Об этом Зеленский заявил в интервью Axios. Также он выразил удивление отказом Вашингтона вводить санкции против Nord Stream 2 AG — оператора "Северного потока — 2". При этом глава Украины надеется, что президент США все же остановит строительство газопровода.
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Пользователи сайта сочли поведение Зеленского жалким. Другие решили, что у него завышенная самооценка.
"Этот шут гороховый переоценивает свой статус", — написал Buskeep. С ним согласился sdqfga.
Комментатор под ником guan_15924522842755 заявил, что у президента Украины не было выбора.
"Даже если он знал, что Соединенные Штаты его бросят, у него не было возможности повернуться в другую сторону", — добавил он.
Еще один читатель назвал украинского лидера несущим бред мечтателем.
"К кому Украина находится ближе — к США или же к России?! Сколько русских проживает на Украине?" — спросил он.
"Политика — это не КВН для наивных детишек", — подметил другой посетитель сайта.
"Мы уже видели Чана Кайши и курдов, понятно, что должно случиться с Украиной", — написал еще один участник дискуссии.
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Также Зеленскому припомнили национализацию принадлежавших Китаю акций предприятия "Мотор Сич".
"Подобная политическая мудрость очень плоха", — посчитал пользователь портала.
Другой читатель заявил, что каждое слово Зеленского подчеркивает его глупость.
"На самом деле вы уже давно считаете роль марионетки в игре крупных держав своей", — написал юзер сайта.
Еще один участник дискуссии назвал Украину самой несчастной страной, отметив, что США ею попользовались и бросили.
С ним согласился и другой комментатор.
"Самая несостоявшаяся страна, у нее никого нет: президент клоун и вокруг сплошное издевательство", — написал он.
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"Да, президент, который приравнивает государственное управление к спектаклю на сцене, — это приговор для страны", — подчеркнул еще один читатель. По его словам, украинцы сами выбрали этот путь и теперь могут обливаться слезами.
"Этот человек демонстрирует нижнюю границу IQ?" — поинтересовался участник обсуждения.
Кроме того, в комментариях Украину назвали пушечным мясом и призвали играть взятую на себя роль до конца.
"Когда по вам будут стрелять, вы должны быть воодушевлены, но когда от вас пытаются избавиться, разве можете вы уклоняться?" — написал еще один юзер.
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Другой посетитель сайта заявил, что раб должен делать для хозяина что угодно и в любое время, но господин не будет отзываться на обращение раба.
"Тогда рабу необходимо заявлять: "Вообще-то Украина — суверенная страна", — подытожил он.
"Вы слишком ничтожны, даже чтобы прослушивать, у вас нет прав. "Встретиться с Байденом", ха-ха, мечтайте!" — заключили комментаторы статьи.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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