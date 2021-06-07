https://ria.ru/20210607/ukraina-1736019696.html

Пушечное мясо: китайцы высмеяли Зеленского за просьбу о встрече с Байденом

Пушечное мясо: китайцы высмеяли Зеленского за просьбу о встрече с Байденом - РИА Новости, 07.06.2021

Пушечное мясо: китайцы высмеяли Зеленского за просьбу о встрече с Байденом

Читатели китайской газеты "Гуаньча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за просьбу встретиться с американским коллегой Джо Байденом до... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T15:56

2021-06-07T15:56

2021-06-07T17:19

россия

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владимир зеленский

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за просьбу встретиться с американским коллегой Джо Байденом до саммита с российским лидером Владимиром Путиным.Об этом Зеленский заявил в интервью Axios. Также он выразил удивление отказом Вашингтона вводить санкции против Nord Stream 2 AG — оператора "Северного потока — 2". При этом глава Украины надеется, что президент США все же остановит строительство газопровода.Пользователи сайта сочли поведение Зеленского жалким. Другие решили, что у него завышенная самооценка."Этот шут гороховый переоценивает свой статус", — написал Buskeep. С ним согласился sdqfga.Комментатор под ником guan_15924522842755 заявил, что у президента Украины не было выбора."Даже если он знал, что Соединенные Штаты его бросят, у него не было возможности повернуться в другую сторону", — добавил он.Еще один читатель назвал украинского лидера несущим бред мечтателем. "К кому Украина находится ближе — к США или же к России?! Сколько русских проживает на Украине?" — спросил он."Политика — это не КВН для наивных детишек", — подметил другой посетитель сайта."Мы уже видели Чана Кайши и курдов, понятно, что должно случиться с Украиной", — написал еще один участник дискуссии.Также Зеленскому припомнили национализацию принадлежавших Китаю акций предприятия "Мотор Сич". "Подобная политическая мудрость очень плоха", — посчитал пользователь портала.Другой читатель заявил, что каждое слово Зеленского подчеркивает его глупость. "На самом деле вы уже давно считаете роль марионетки в игре крупных держав своей", — написал юзер сайта.Еще один участник дискуссии назвал Украину самой несчастной страной, отметив, что США ею попользовались и бросили. С ним согласился и другой комментатор."Самая несостоявшаяся страна, у нее никого нет: президент клоун и вокруг сплошное издевательство", — написал он. "Да, президент, который приравнивает государственное управление к спектаклю на сцене, — это приговор для страны", — подчеркнул еще один читатель. По его словам, украинцы сами выбрали этот путь и теперь могут обливаться слезами. "Этот человек демонстрирует нижнюю границу IQ?" — поинтересовался участник обсуждения.Кроме того, в комментариях Украину назвали пушечным мясом и призвали играть взятую на себя роль до конца. "Когда по вам будут стрелять, вы должны быть воодушевлены, но когда от вас пытаются избавиться, разве можете вы уклоняться?" — написал еще один юзер. Другой посетитель сайта заявил, что раб должен делать для хозяина что угодно и в любое время, но господин не будет отзываться на обращение раба. "Тогда рабу необходимо заявлять: "Вообще-то Украина — суверенная страна", — подытожил он. "Вы слишком ничтожны, даже чтобы прослушивать, у вас нет прав. "Встретиться с Байденом", ха-ха, мечтайте!" — заключили комментаторы статьи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210607/vstrecha-1735989206.html

https://ria.ru/20210606/vstrecha-1735877843.html

https://ria.ru/20210603/naivnyy-1735467046.html

https://ria.ru/20210522/potok-1733462278.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210607/sevpotok-1735982435.html

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