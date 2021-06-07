https://ria.ru/20210607/ukraina-1735947889.html

В Госдуме оценили слова Зеленского о важности вступления Украины в НАТО

В Госдуме оценили слова Зеленского о важности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 07.06.2021

В Госдуме оценили слова Зеленского о важности вступления Украины в НАТО

Игнорирование требования принять Украину в НАТО является не проблемой, а инстинктом самосохранения альянса, заявил РИА Новости депутат ГД РФ Дмитрий Белик. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T10:09

2021-06-07T10:09

2021-06-07T10:09

россия

дмитрий белик

госдума рф

верховная рада украины

нато

андерс фог расмуссен

сша

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:262:2932:1911_1920x0_80_0_0_72afc067ada5eb6d76daf809792a7c43.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости, Федор Дмитриев. Игнорирование требования принять Украину в НАТО является не проблемой, а инстинктом самосохранения альянса, заявил РИА Новости депутат ГД РФ Дмитрий Белик.Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о важности вступления страны в НАТО, так как на кону независимость Украины.Белик отметил, что НАТО — это союз коллективного Запада, а не благотворительное общество, которое принимает к себе всех обиженных и обездоленных."Это просто инстинкт самосохранения - не принимать к себе страну с разрушенной экономикой, нацисткой идеологией и яростным желанием дать бой РФ. Кому захочется начать военный конфликт с Россией из-за амбиций Украины? Вот они и ограничиваются полумерами в сотрудничестве, а принять к себе - извините, не по карману и не по душе. И сколько бы не взывал Зеленский к альянсу — не поможет и "грин-карту" НАТО не выдадут,"- отметил депутат.Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что на встрече с делегацией конгресса США Зеленский заявил о необходимости предоставления Украине плана действий по членству в НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210607/ucheniya-1735634095.html

https://ria.ru/20210606/kravchuk-1735893419.html

россия

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий белик, госдума рф, верховная рада украины, нато, андерс фог расмуссен, сша, киев, в мире