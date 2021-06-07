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В Госдуме оценили слова Зеленского о важности вступления Украины в НАТО
В Госдуме оценили слова Зеленского о важности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 07.06.2021
В Госдуме оценили слова Зеленского о важности вступления Украины в НАТО
Игнорирование требования принять Украину в НАТО является не проблемой, а инстинктом самосохранения альянса, заявил РИА Новости депутат ГД РФ Дмитрий Белик. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T10:09
2021-06-07T10:09
россия
дмитрий белик
госдума рф
верховная рада украины
нато
андерс фог расмуссен
сша
киев
в мире
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости, Федор Дмитриев. Игнорирование требования принять Украину в НАТО является не проблемой, а инстинктом самосохранения альянса, заявил РИА Новости депутат ГД РФ Дмитрий Белик.Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о важности вступления страны в НАТО, так как на кону независимость Украины.Белик отметил, что НАТО — это союз коллективного Запада, а не благотворительное общество, которое принимает к себе всех обиженных и обездоленных."Это просто инстинкт самосохранения - не принимать к себе страну с разрушенной экономикой, нацисткой идеологией и яростным желанием дать бой РФ. Кому захочется начать военный конфликт с Россией из-за амбиций Украины? Вот они и ограничиваются полумерами в сотрудничестве, а принять к себе - извините, не по карману и не по душе. И сколько бы не взывал Зеленский к альянсу — не поможет и "грин-карту" НАТО не выдадут,"- отметил депутат.Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что на встрече с делегацией конгресса США Зеленский заявил о необходимости предоставления Украине плана действий по членству в НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210607/ucheniya-1735634095.html
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россия, дмитрий белик, госдума рф, верховная рада украины, нато, андерс фог расмуссен, сша, киев, в мире

В Госдуме оценили слова Зеленского о важности вступления Украины в НАТО

10:09 07.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости, Федор Дмитриев. Игнорирование требования принять Украину в НАТО является не проблемой, а инстинктом самосохранения альянса, заявил РИА Новости депутат ГД РФ Дмитрий Белик.
Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о важности вступления страны в НАТО, так как на кону независимость Украины.
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"Покажем им, кто тут главный": НАТО перебрасывает на Украину войска
Белик отметил, что НАТО — это союз коллективного Запада, а не благотворительное общество, которое принимает к себе всех обиженных и обездоленных.
"Это просто инстинкт самосохранения - не принимать к себе страну с разрушенной экономикой, нацисткой идеологией и яростным желанием дать бой РФ. Кому захочется начать военный конфликт с Россией из-за амбиций Украины? Вот они и ограничиваются полумерами в сотрудничестве, а принять к себе - извините, не по карману и не по душе. И сколько бы не взывал Зеленский к альянсу — не поможет и "грин-карту" НАТО не выдадут,"- отметил депутат.
Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что на встрече с делегацией конгресса США Зеленский заявил о необходимости предоставления Украине плана действий по членству в НАТО.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
 
РоссияДмитрий БеликГосдума РФВерховная Рада УкраиныНАТОАндерс Фог РасмуссенСШАКиевВ мире
 
 
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