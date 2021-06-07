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Защита готовится впервые посетить осужденного за шпионаж Пола Уилана
Защита готовится впервые посетить осужденного за шпионаж Пола Уилана - РИА Новости, 07.06.2021
Защита готовится впервые посетить осужденного за шпионаж Пола Уилана
Защита осужденного на 16 лет за шпионаж американца Пола Уилана в эту среду впервые посетит его в мордовской колонии, сообщил РИА Новости в понедельник его... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T16:17
2021-06-07T16:17
пол уилан
владимир жеребенков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сергиев посад
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Защита осужденного на 16 лет за шпионаж американца Пола Уилана в эту среду впервые посетит его в мордовской колонии, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Владимир Жеребенков."Мы вместе с Ольгой Карловой [второй адвокат] завтра на поезде выезжаем к нему на свидание, то есть в среду мы с ним увидимся", -сказал собеседник агентства.Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь скорого обмена, но, не дождавшись его, в начале сентября прошлого года был этапирован из СИЗО.
https://ria.ru/20210603/uilan-1735428214.html
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москва
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пол уилан, владимир жеребенков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сергиев посад, общество

Защита готовится впервые посетить осужденного за шпионаж Пола Уилана

16:17 07.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Защита осужденного на 16 лет за шпионаж американца Пола Уилана в эту среду впервые посетит его в мордовской колонии, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Владимир Жеребенков.
"Мы вместе с Ольгой Карловой [второй адвокат] завтра на поезде выезжаем к нему на свидание, то есть в среду мы с ним увидимся", -сказал собеседник агентства.
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Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь скорого обмена, но, не дождавшись его, в начале сентября прошлого года был этапирован из СИЗО.
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Пол УиланВладимир ЖеребенковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСергиев ПосадОбщество
 
 
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