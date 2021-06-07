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В Удмуртии мужчина ударил топором полицейского
В Удмуртии мужчина ударил топором полицейского - РИА Новости, 07.06.2021
В Удмуртии мужчина ударил топором полицейского
Мужчина, ударивший топором по руке сотрудника полиции, который пытался помочь приехавшим на вызов к пациентке врачам, задержан за применение насилия в отношении РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:55
2021-06-07T12:55
россия
следственный комитет россии (ск рф)
удмуртская республика (удмуртия)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Мужчина, ударивший топором по руке сотрудника полиции, который пытался помочь приехавшим на вызов к пациентке врачам, задержан за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает следственное управление СК РФ по Удмуртии.По данным следствия, днем 6 июня к полицейским обратились сотрудники скорой помощи, прибывшие домой к пожилой женщине, которая нуждалась в госпитализации. Однако ее сын попросил медиков покинуть его квартиру, заявив, что сам окажет матери медицинскую помощь. Прибывшие по вызову врачей полицейские попытались поговорить с мужчиной, но тот сначала бросил в них бутыль с водой, а затем топором нанес удар по руке одного из полицейских. Его действия были пресечены, мужчина был задержан.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Следователем готовятся материалы для обращения в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
https://ria.ru/20210605/napadenie-1735754670.html
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россия
удмуртская республика (удмуртия)
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россия, следственный комитет россии (ск рф), удмуртская республика (удмуртия), происшествия

В Удмуртии мужчина ударил топором полицейского

12:55 07.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Мужчина, ударивший топором по руке сотрудника полиции, который пытался помочь приехавшим на вызов к пациентке врачам, задержан за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает следственное управление СК РФ по Удмуртии.
По данным следствия, днем 6 июня к полицейским обратились сотрудники скорой помощи, прибывшие домой к пожилой женщине, которая нуждалась в госпитализации. Однако ее сын попросил медиков покинуть его квартиру, заявив, что сам окажет матери медицинскую помощь. Прибывшие по вызову врачей полицейские попытались поговорить с мужчиной, но тот сначала бросил в них бутыль с водой, а затем топором нанес удар по руке одного из полицейских. Его действия были пресечены, мужчина был задержан.
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Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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