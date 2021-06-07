Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/ubiystvo-1735426753.html
"Достал травмат": что грозит бизнесмену, вступившемуся за девушку
"Достал травмат": что грозит бизнесмену, вступившемуся за девушку - РИА Новости, 07.06.2021
"Достал травмат": что грозит бизнесмену, вступившемуся за девушку
Год в СИЗО, год на свободе, а теперь снова за решеткой — на днях в Иваново вынесли уже второй приговор 35-летнему Анатолию Грудистову. По версии СК, в драке... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T08:00
2021-06-07T08:04
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
иваново
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735425455_0:214:1829:1243_1920x0_80_0_0_2e0ec29b9d740fb5d4afca85518bd4d7.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Год в СИЗО, год на свободе, а теперь снова за решеткой — на днях в Иваново вынесли уже второй приговор 35-летнему Анатолию Грудистову. По версии СК, в драке возле ночного клуба он намеренно выстрелил из травматического пистолета в голову Фазилю Балаеву, который позже скончался. Родные и адвокат утверждают, что Грудистов не хотел убивать. Первый состав присяжных пришел к такому же выводу, однако их вердикт отменили. РИА Новости разбиралось в ситуации.Звонок другуВ ночь на 28 июля 2019-го жительница Иваново Кристина позвонила своему молодому человеку и пожаловалась, что возле ночного клуба "Рокко" к ней пристает пьяный. Сначала он навязчиво пытался познакомиться, а получив отказ, дал ей несколько пощечин."Кристина была очень напугана и попросила меня приехать, — рассказывает РИА Новости Андрей Савинов, проходивший по уголовному делу свидетелем. — Я уже по дороге позвонил другу Толе. Хотя было поздно, он без колебаний согласился помочь".Дальнейшие события зафиксировала камера наружного наблюдения. Видно, как Андрей с Анатолием подходят к толпе у входа в ночное заведение, отыскивают обидчика Кристины и затевают драку. Тот падает, его приятели бросаются на Грудистова с кулаками.Вмешиваются охранники, драка прекращается. Несколько минут Грудистов и Савинов о чем-то беседуют с оппонентами, причем очень эмоционально. Затем кто-то заходит справа и бьет Анатолия по лицу. В ответ он выхватывает из кармана травматический пистолет (оружие было легальным), но это его противников не останавливает.Несколько человек кидаются на Грудистова, один падает — очевидно, после выстрела. Пока друзья пытаются оказать ему первую помощь, Анатолий убегает. В кадре появляются полицейские, неспешно направляющиеся к клубу. По словам адвоката обвиняемого, охранники заведения вызвали их задолго до драки — когда внутрь пытались прорваться пьяные азербайджанцы."После выстрела на меня набросились со всех сторон, — вспоминает Андрей. — Я спрыгнул с парапета и тоже убежал. Спрятался за ближайшим фонтаном, где потом меня нашли случайные прохожие и отвезли в больницу. Оказалось, что, неудачно приземлившись, я сломал обе ноги. В итоге четыре месяца не вставал, перенес несколько операций, потратил кучу денег и теперь хожу с металлическими пластинами вместо пяток".Угрозы и запугиванияРаненный Грудистовым Фазиль Балаев скончался до прибытия скорой — резиновая пуля попала ему в глаз. "Фазиль приехал ко мне из Азербайджана всего за пару месяцев до этого. В то утро позвонили его друзья, сообщили, что сына убили, — вспоминает отец погибшего. — По их словам, девушка первая дважды ударила Фазиля, а потом еще и вызвала подмогу. Ее парень даже не пытался поговорить, сразу кинулся в драку, хотя сын в тот момент никому не угрожал. Считаю, конфликт можно было решить мирно и не доводить до стрельбы".Уголовное дело возбудили по статье "Убийство", Грудистова объявили в федеральный розыск. Спустя девять дней он сам пришел в полицию и оформил явку с повинной. Суд отправил его в СИЗО."Он не собирался скрываться, — объясняет супруга Алена. — Просто еще возле клуба Толику стали угрожать, мол, найдут родных и всех вырежут, поэтому он первым делом увез нас с сыном в безопасное место. А потом сразу сдался".На допросах Грудистов уверял, что хотел лишь припугнуть разъяренную толпу пистолетом, а на спуск нажал непроизвольно, когда Балаев схватил его за руку. Но следователи статью не смягчили.Пока Анатолий сидел в СИЗО, его жене с маленьким ребенком пришлось сменить место жительства. "Нам поступали угрозы, — говорит Алена. — Звонили в квартиру, возле подъезда постоянно дежурили неизвестные — судя по всему, азербайджанцы. В социальных сетях некоторые и вовсе призывали убить нас".Она обратилась в местное управление ФСБ, там ничего криминального ни в интернет-комментариях, ни в действиях приятелей Фазиля не усмотрели.Спорные решенияХотя и СК, и прокуратура до последнего настаивали на статье об убийстве, летом 2020-го присяжные признали Грудистова виновным в "причинении смерти по неосторожности". Ленинский районный суд Иваново приговорил его к полутора годам ограничения свободы и отпустил домой.Спустя пару месяцев приговор вдруг отменили и направили дело на новое рассмотрение. На днях уже другие присяжные признали Грудистова виновным в убийстве, но заслуживающим снисхождения. Прокурор просил десять лет колонии строгого режима, дали восемь плюс обязали выплатить семье погибшего два миллиона рублей."Я считаю этот приговор слишком мягким и уже обжаловал его, — говорит Балаев. — За расправу над домашними животными и то больше дают, а здесь умышленное убийство человека, за это полагается до 15 лет тюрьмы. Мне совершенно непонятно, почему некоторые пытаются выставить Грудистова чуть ли не героем".С вердиктом не согласились и защитники обвиняемого. "Нас изначально не устраивала квалификация статьи обвинения, — говорит адвокат Олег Бибик. — Выстрел произошел случайно, когда Фазиль повис на руке Грудистова. Сам он не отрицает, что виновен, но явно не в умышленном убийстве".По мнению юриста, при рассмотрении уголовного дела присяжные не учли несколько важных моментов — во-первых, уровень алкоголя в крови погибшего соответствовал выпитой бутылке водки, из чего можно сделать вывод о его неадекватном поведении возле клуба."Во-вторых, Фазиль находился в стране нелегально, — продолжает Бибик. — А вид на жительство не мог получить, потому что при медосвидетельствовании у него всякий раз находили в крови следы синтетического наркотика. Что касается самой драки, то даже по записям видно, что на Грудистова кидаются толпой и он пытается защищаться".Адвокат уверен, что при отборе некоторые присяжные скрыли отдельные факты биографии. Так, например, двое из шести оказались знакомы между собой. По словам юриста, это прямое нарушение законодательства и веское основание для отмены приговора.Если к его аргументам прислушаются, уголовное дело направят уже на третье рассмотрение. Впрочем, судя по настрою обеих сторон, точку в этой резонансной истории поставят еще не скоро.
иваново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Несколько человек кидаются на Грудистова и тот стреляет из пистолета
Несколько человек кидаются на Грудистова и тот стреляет из пистолета
2021-06-07T08:00
true
PT0M42S
Фазиль Балаев пристает к девушке и дважды бьет ее по лицу
Фазиль Балаев пристает к девушке и дважды бьет ее по лицу
2021-06-07T08:00
true
PT0M28S
Анатолий вместе с Андреем подходят к Фазилю и наносят ему два удара
Анатолий вместе с Андреем подходят к Фазилю и наносят ему два удара.
2021-06-07T08:00
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735425455_0:38:1829:1410_1920x0_80_0_0_7231d7f2abe512f6d5a4ee3d092e768a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иваново, происшествия

"Достал травмат": что грозит бизнесмену, вступившемуся за девушку

08:00 07.06.2021 (обновлено: 08:04 07.06.2021)
 
© Фото : предоставлено супругой подсудимогоАнатолий Грудистов
Анатолий Грудистов - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : предоставлено супругой подсудимого
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Год в СИЗО, год на свободе, а теперь снова за решеткой — на днях в Иваново вынесли уже второй приговор 35-летнему Анатолию Грудистову. По версии СК, в драке возле ночного клуба он намеренно выстрелил из травматического пистолета в голову Фазилю Балаеву, который позже скончался. Родные и адвокат утверждают, что Грудистов не хотел убивать. Первый состав присяжных пришел к такому же выводу, однако их вердикт отменили. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Звонок другу

В ночь на 28 июля 2019-го жительница Иваново Кристина позвонила своему молодому человеку и пожаловалась, что возле ночного клуба "Рокко" к ней пристает пьяный. Сначала он навязчиво пытался познакомиться, а получив отказ, дал ей несколько пощечин.
"Кристина была очень напугана и попросила меня приехать, — рассказывает РИА Новости Андрей Савинов, проходивший по уголовному делу свидетелем. — Я уже по дороге позвонил другу Толе. Хотя было поздно, он без колебаний согласился помочь".
© Фото : из личного архива Андрея СавиноваАндрей Савинов
Андрей Савинов - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : из личного архива Андрея Савинова
Андрей Савинов
Дальнейшие события зафиксировала камера наружного наблюдения. Видно, как Андрей с Анатолием подходят к толпе у входа в ночное заведение, отыскивают обидчика Кристины и затевают драку. Тот падает, его приятели бросаются на Грудистова с кулаками.
Вмешиваются охранники, драка прекращается. Несколько минут Грудистов и Савинов о чем-то беседуют с оппонентами, причем очень эмоционально. Затем кто-то заходит справа и бьет Анатолия по лицу. В ответ он выхватывает из кармана травматический пистолет (оружие было легальным), но это его противников не останавливает.
Несколько человек кидаются на Грудистова, один падает — очевидно, после выстрела. Пока друзья пытаются оказать ему первую помощь, Анатолий убегает. В кадре появляются полицейские, неспешно направляющиеся к клубу. По словам адвоката обвиняемого, охранники заведения вызвали их задолго до драки — когда внутрь пытались прорваться пьяные азербайджанцы.
"После выстрела на меня набросились со всех сторон, — вспоминает Андрей. — Я спрыгнул с парапета и тоже убежал. Спрятался за ближайшим фонтаном, где потом меня нашли случайные прохожие и отвезли в больницу. Оказалось, что, неудачно приземлившись, я сломал обе ноги. В итоге четыре месяца не вставал, перенес несколько операций, потратил кучу денег и теперь хожу с металлическими пластинами вместо пяток".
© Фото : из личного архива Андрея СавиноваСавинов четыре месяца пролежал на кровати
Савинов четыре месяца пролежал на кровати - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : из личного архива Андрея Савинова
Савинов четыре месяца пролежал на кровати

Угрозы и запугивания

Раненный Грудистовым Фазиль Балаев скончался до прибытия скорой — резиновая пуля попала ему в глаз. "Фазиль приехал ко мне из Азербайджана всего за пару месяцев до этого. В то утро позвонили его друзья, сообщили, что сына убили, — вспоминает отец погибшего. — По их словам, девушка первая дважды ударила Фазиля, а потом еще и вызвала подмогу. Ее парень даже не пытался поговорить, сразу кинулся в драку, хотя сын в тот момент никому не угрожал. Считаю, конфликт можно было решить мирно и не доводить до стрельбы".
Уголовное дело возбудили по статье "Убийство", Грудистова объявили в федеральный розыск. Спустя девять дней он сам пришел в полицию и оформил явку с повинной. Суд отправил его в СИЗО.
"Он не собирался скрываться, — объясняет супруга Алена. — Просто еще возле клуба Толику стали угрожать, мол, найдут родных и всех вырежут, поэтому он первым делом увез нас с сыном в безопасное место. А потом сразу сдался".
На допросах Грудистов уверял, что хотел лишь припугнуть разъяренную толпу пистолетом, а на спуск нажал непроизвольно, когда Балаев схватил его за руку. Но следователи статью не смягчили.
Пока Анатолий сидел в СИЗО, его жене с маленьким ребенком пришлось сменить место жительства. "Нам поступали угрозы, — говорит Алена. — Звонили в квартиру, возле подъезда постоянно дежурили неизвестные — судя по всему, азербайджанцы. В социальных сетях некоторые и вовсе призывали убить нас".
Она обратилась в местное управление ФСБ, там ничего криминального ни в интернет-комментариях, ни в действиях приятелей Фазиля не усмотрели.
© Фото : предоставлено супругой подсудимогоОтвет на заявление жены Грудистова
Ответ на заявление жены Грудистова - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : предоставлено супругой подсудимого
Ответ на заявление жены Грудистова

Спорные решения

Хотя и СК, и прокуратура до последнего настаивали на статье об убийстве, летом 2020-го присяжные признали Грудистова виновным в "причинении смерти по неосторожности". Ленинский районный суд Иваново приговорил его к полутора годам ограничения свободы и отпустил домой.
Спустя пару месяцев приговор вдруг отменили и направили дело на новое рассмотрение. На днях уже другие присяжные признали Грудистова виновным в убийстве, но заслуживающим снисхождения. Прокурор просил десять лет колонии строгого режима, дали восемь плюс обязали выплатить семье погибшего два миллиона рублей.
"Я считаю этот приговор слишком мягким и уже обжаловал его, — говорит Балаев. — За расправу над домашними животными и то больше дают, а здесь умышленное убийство человека, за это полагается до 15 лет тюрьмы. Мне совершенно непонятно, почему некоторые пытаются выставить Грудистова чуть ли не героем".
С вердиктом не согласились и защитники обвиняемого. "Нас изначально не устраивала квалификация статьи обвинения, — говорит адвокат Олег Бибик. — Выстрел произошел случайно, когда Фазиль повис на руке Грудистова. Сам он не отрицает, что виновен, но явно не в умышленном убийстве".
По мнению юриста, при рассмотрении уголовного дела присяжные не учли несколько важных моментов — во-первых, уровень алкоголя в крови погибшего соответствовал выпитой бутылке водки, из чего можно сделать вывод о его неадекватном поведении возле клуба.
"Во-вторых, Фазиль находился в стране нелегально, — продолжает Бибик. — А вид на жительство не мог получить, потому что при медосвидетельствовании у него всякий раз находили в крови следы синтетического наркотика. Что касается самой драки, то даже по записям видно, что на Грудистова кидаются толпой и он пытается защищаться".
© Фото : предоставлено супругой подсудимогоГрудистова приговорили к восьми годам колонии
Грудистова приговорили к восьми годам колонии - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : предоставлено супругой подсудимого
Грудистова приговорили к восьми годам колонии
Адвокат уверен, что при отборе некоторые присяжные скрыли отдельные факты биографии. Так, например, двое из шести оказались знакомы между собой. По словам юриста, это прямое нарушение законодательства и веское основание для отмены приговора.
Если к его аргументам прислушаются, уголовное дело направят уже на третье рассмотрение. Впрочем, судя по настрою обеих сторон, точку в этой резонансной истории поставят еще не скоро.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ИвановоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:06Россия внесла в черный список девять граждан Канады
19:57Байден поговорил по телефону с Зеленским
19:55Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
19:54В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
Лента новостейМолния