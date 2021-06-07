https://ria.ru/20210607/ubiystvo-1735426753.html

"Достал травмат": что грозит бизнесмену, вступившемуся за девушку

"Достал травмат": что грозит бизнесмену, вступившемуся за девушку - РИА Новости, 07.06.2021

"Достал травмат": что грозит бизнесмену, вступившемуся за девушку

Год в СИЗО, год на свободе, а теперь снова за решеткой — на днях в Иваново вынесли уже второй приговор 35-летнему Анатолию Грудистову. По версии СК, в драке... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T08:00

2021-06-07T08:00

2021-06-07T08:04

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

иваново

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735425455_0:214:1829:1243_1920x0_80_0_0_2e0ec29b9d740fb5d4afca85518bd4d7.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Год в СИЗО, год на свободе, а теперь снова за решеткой — на днях в Иваново вынесли уже второй приговор 35-летнему Анатолию Грудистову. По версии СК, в драке возле ночного клуба он намеренно выстрелил из травматического пистолета в голову Фазилю Балаеву, который позже скончался. Родные и адвокат утверждают, что Грудистов не хотел убивать. Первый состав присяжных пришел к такому же выводу, однако их вердикт отменили. РИА Новости разбиралось в ситуации.Звонок другуВ ночь на 28 июля 2019-го жительница Иваново Кристина позвонила своему молодому человеку и пожаловалась, что возле ночного клуба "Рокко" к ней пристает пьяный. Сначала он навязчиво пытался познакомиться, а получив отказ, дал ей несколько пощечин."Кристина была очень напугана и попросила меня приехать, — рассказывает РИА Новости Андрей Савинов, проходивший по уголовному делу свидетелем. — Я уже по дороге позвонил другу Толе. Хотя было поздно, он без колебаний согласился помочь".Дальнейшие события зафиксировала камера наружного наблюдения. Видно, как Андрей с Анатолием подходят к толпе у входа в ночное заведение, отыскивают обидчика Кристины и затевают драку. Тот падает, его приятели бросаются на Грудистова с кулаками.Вмешиваются охранники, драка прекращается. Несколько минут Грудистов и Савинов о чем-то беседуют с оппонентами, причем очень эмоционально. Затем кто-то заходит справа и бьет Анатолия по лицу. В ответ он выхватывает из кармана травматический пистолет (оружие было легальным), но это его противников не останавливает.Несколько человек кидаются на Грудистова, один падает — очевидно, после выстрела. Пока друзья пытаются оказать ему первую помощь, Анатолий убегает. В кадре появляются полицейские, неспешно направляющиеся к клубу. По словам адвоката обвиняемого, охранники заведения вызвали их задолго до драки — когда внутрь пытались прорваться пьяные азербайджанцы."После выстрела на меня набросились со всех сторон, — вспоминает Андрей. — Я спрыгнул с парапета и тоже убежал. Спрятался за ближайшим фонтаном, где потом меня нашли случайные прохожие и отвезли в больницу. Оказалось, что, неудачно приземлившись, я сломал обе ноги. В итоге четыре месяца не вставал, перенес несколько операций, потратил кучу денег и теперь хожу с металлическими пластинами вместо пяток".Угрозы и запугиванияРаненный Грудистовым Фазиль Балаев скончался до прибытия скорой — резиновая пуля попала ему в глаз. "Фазиль приехал ко мне из Азербайджана всего за пару месяцев до этого. В то утро позвонили его друзья, сообщили, что сына убили, — вспоминает отец погибшего. — По их словам, девушка первая дважды ударила Фазиля, а потом еще и вызвала подмогу. Ее парень даже не пытался поговорить, сразу кинулся в драку, хотя сын в тот момент никому не угрожал. Считаю, конфликт можно было решить мирно и не доводить до стрельбы".Уголовное дело возбудили по статье "Убийство", Грудистова объявили в федеральный розыск. Спустя девять дней он сам пришел в полицию и оформил явку с повинной. Суд отправил его в СИЗО."Он не собирался скрываться, — объясняет супруга Алена. — Просто еще возле клуба Толику стали угрожать, мол, найдут родных и всех вырежут, поэтому он первым делом увез нас с сыном в безопасное место. А потом сразу сдался".На допросах Грудистов уверял, что хотел лишь припугнуть разъяренную толпу пистолетом, а на спуск нажал непроизвольно, когда Балаев схватил его за руку. Но следователи статью не смягчили.Пока Анатолий сидел в СИЗО, его жене с маленьким ребенком пришлось сменить место жительства. "Нам поступали угрозы, — говорит Алена. — Звонили в квартиру, возле подъезда постоянно дежурили неизвестные — судя по всему, азербайджанцы. В социальных сетях некоторые и вовсе призывали убить нас".Она обратилась в местное управление ФСБ, там ничего криминального ни в интернет-комментариях, ни в действиях приятелей Фазиля не усмотрели.Спорные решенияХотя и СК, и прокуратура до последнего настаивали на статье об убийстве, летом 2020-го присяжные признали Грудистова виновным в "причинении смерти по неосторожности". Ленинский районный суд Иваново приговорил его к полутора годам ограничения свободы и отпустил домой.Спустя пару месяцев приговор вдруг отменили и направили дело на новое рассмотрение. На днях уже другие присяжные признали Грудистова виновным в убийстве, но заслуживающим снисхождения. Прокурор просил десять лет колонии строгого режима, дали восемь плюс обязали выплатить семье погибшего два миллиона рублей."Я считаю этот приговор слишком мягким и уже обжаловал его, — говорит Балаев. — За расправу над домашними животными и то больше дают, а здесь умышленное убийство человека, за это полагается до 15 лет тюрьмы. Мне совершенно непонятно, почему некоторые пытаются выставить Грудистова чуть ли не героем".С вердиктом не согласились и защитники обвиняемого. "Нас изначально не устраивала квалификация статьи обвинения, — говорит адвокат Олег Бибик. — Выстрел произошел случайно, когда Фазиль повис на руке Грудистова. Сам он не отрицает, что виновен, но явно не в умышленном убийстве".По мнению юриста, при рассмотрении уголовного дела присяжные не учли несколько важных моментов — во-первых, уровень алкоголя в крови погибшего соответствовал выпитой бутылке водки, из чего можно сделать вывод о его неадекватном поведении возле клуба."Во-вторых, Фазиль находился в стране нелегально, — продолжает Бибик. — А вид на жительство не мог получить, потому что при медосвидетельствовании у него всякий раз находили в крови следы синтетического наркотика. Что касается самой драки, то даже по записям видно, что на Грудистова кидаются толпой и он пытается защищаться".Адвокат уверен, что при отборе некоторые присяжные скрыли отдельные факты биографии. Так, например, двое из шести оказались знакомы между собой. По словам юриста, это прямое нарушение законодательства и веское основание для отмены приговора.Если к его аргументам прислушаются, уголовное дело направят уже на третье рассмотрение. Впрочем, судя по настрою обеих сторон, точку в этой резонансной истории поставят еще не скоро.

иваново

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Несколько человек кидаются на Грудистова и тот стреляет из пистолета Несколько человек кидаются на Грудистова и тот стреляет из пистолета 2021-06-07T08:00 true PT0M42S

Фазиль Балаев пристает к девушке и дважды бьет ее по лицу Фазиль Балаев пристает к девушке и дважды бьет ее по лицу 2021-06-07T08:00 true PT0M28S

Анатолий вместе с Андреем подходят к Фазилю и наносят ему два удара Анатолий вместе с Андреем подходят к Фазилю и наносят ему два удара. 2021-06-07T08:00 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иваново, происшествия