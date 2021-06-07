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Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив
Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив - РИА Новости, 07.06.2021
Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив
Четыре серых тюленя вернулись в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T21:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Четыре серых тюленя вернулись в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих."На этот раз на волю отправилась самка тюленя из Соснового бора по имени Сосновка, самцы Демид и Ласковый, найденные у демидовской батареи в Кронштадте и на Ласковом пляже, а также тюлененок Петон, найденный на территории одноименного завода", — говорится на странице ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в соцсети "ВКонтакте". В Финский залив животные вернулись с аппарели корабля Балтийского флота ВМФ.Все четверо "пациентов" попали в центр в тяжелом состоянии, и специалистам пришлось "буквально биться за их жизни".В этом году уже несколько подопечных Центра изучения морских млекопитающих выпустили в море, остальные продолжают готовиться к выпуску.Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, работающий на территории очистных сооружений в Репино, открылся в сентябре 2014 года. С 2013 года его сотрудники спасли и вернули в дикую природу более сотни нерп и тюленей.
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гуп «водоканал санкт-петербурга, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, кронштадт, репино, сосновый бор, санкт-петербург, общество

Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив

21:50 07.06.2021 (обновлено: 22:13 07.06.2021)
 
© Департамент информации и связей с общественностью ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"Четыре серых тюленя вернулись в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих
Четыре серых тюленя вернулись в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих
© Департамент информации и связей с общественностью ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Четыре серых тюленя вернулись в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих.
"На этот раз на волю отправилась самка тюленя из Соснового бора по имени Сосновка, самцы Демид и Ласковый, найденные у демидовской батареи в Кронштадте и на Ласковом пляже, а также тюлененок Петон, найденный на территории одноименного завода", — говорится на странице ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в соцсети "ВКонтакте".
© Департамент информации и связей с общественностью ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"Четыре серых тюленя вернулись в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих
Четыре серых тюленя вернулись в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих
© Департамент информации и связей с общественностью ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Четыре серых тюленя вернулись в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих
В Финский залив животные вернулись с аппарели корабля Балтийского флота ВМФ.
Все четверо "пациентов" попали в центр в тяжелом состоянии, и специалистам пришлось "буквально биться за их жизни".

"Животные прошли через операции, медикаментозное лечение, а потом долго набирали вес: с 14 килограммов им предстояло поправиться до допустимых для самостоятельной жизни 40 килограммов", — отмечается в сообщении.

В этом году уже несколько подопечных Центра изучения морских млекопитающих выпустили в море, остальные продолжают готовиться к выпуску.
Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, работающий на территории очистных сооружений в Репино, открылся в сентябре 2014 года. С 2013 года его сотрудники спасли и вернули в дикую природу более сотни нерп и тюленей.
© Департамент информации и связей с общественностью ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"Четыре серых тюленя вернулись в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих
Четыре серых тюленя вернулись в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих
© Департамент информации и связей с общественностью ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Четыре серых тюленя вернулись в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих
 
Хорошие новостиГУП «Водоканал Санкт-ПетербургаЦентр изучения и сохранения морских млекопитающихКронштадтРепиноСосновый БорСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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