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Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив

Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив - РИА Новости, 07.06.2021

Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив

Четыре серых тюленя вернулись в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T21:50

2021-06-07T21:50

2021-06-07T22:13

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гуп «водоканал санкт-петербурга

центр изучения и сохранения морских млекопитающих

кронштадт

репино

сосновый бор

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Четыре серых тюленя вернулись в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих."На этот раз на волю отправилась самка тюленя из Соснового бора по имени Сосновка, самцы Демид и Ласковый, найденные у демидовской батареи в Кронштадте и на Ласковом пляже, а также тюлененок Петон, найденный на территории одноименного завода", — говорится на странице ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в соцсети "ВКонтакте". В Финский залив животные вернулись с аппарели корабля Балтийского флота ВМФ.Все четверо "пациентов" попали в центр в тяжелом состоянии, и специалистам пришлось "буквально биться за их жизни".В этом году уже несколько подопечных Центра изучения морских млекопитающих выпустили в море, остальные продолжают готовиться к выпуску.Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, работающий на территории очистных сооружений в Репино, открылся в сентябре 2014 года. С 2013 года его сотрудники спасли и вернули в дикую природу более сотни нерп и тюленей.

репино

сосновый бор

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуп «водоканал санкт-петербурга, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, кронштадт, репино, сосновый бор, санкт-петербург, общество