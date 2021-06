https://ria.ru/20210607/twitter-1735952076.html

Twitter планирует запустить Super Follows для эксклюзивов авторов соцсети

Twitter планирует запустить Super Follows для эксклюзивов авторов соцсети

2021-06-07T10:34

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости/Прайм. Социальная сеть Twitter скоро может запустить Super Follows — сервис платной подписки, похожий на Patreon, сообщает издание The Verge со ссылкой на исследовательницу приложений Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong).В частности, отмечается, что сервис Super Follows позволит некоторым пользователям взимать плату с подписчиков и предоставлять им доступ к дополнительному контенту.По ее данным, Super Follows будет доступна пользователям Twitter, имеющим не менее 10 тысяч подписчиков, которые опубликовали не менее 25 твитов в течение последних 30 дней и которым исполнилось 18 лет.Вонг также выделила список категорий, которые пользователи Super Follows смогут выбрать для описания своего контента - например, "спорт", "подкастинг" или другие. Она отметила, что "контент для взрослых" и "OnlyFans" перечисляют среди них как "контент-платформы", наряду с Facebook, Substack, Patreon, Twitch и YouTube.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

