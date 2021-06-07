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В Туве оценили предварительный ущерб от урагана
В Туве оценили предварительный ущерб от урагана - РИА Новости, 07.06.2021
В Туве оценили предварительный ущерб от урагана
Сумма ущерба, нанесенного зданиям во время субботнего урагана в Туве, предварительно оценивается в 90 миллионов рублей, сообщил в понедельник на совещании и.о... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:30
2021-06-07T15:30
владислав ховалыг
шагонар
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 7 июн - РИА Новости. Сумма ущерба, нанесенного зданиям во время субботнего урагана в Туве, предварительно оценивается в 90 миллионов рублей, сообщил в понедельник на совещании и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Аяс Хунай-оол.В Туве в субботу ураган повредил крыши зданий и оборвал линии электропередачи. На территории Улуг-Хемского кожууна дул сильный ветер со скоростью до 38 метров в секунду. Ураганный ветер пронесся над городом Шагонар. Информации о пострадавших нет.По данным и.о. министра, в настоящее время специалисты обследовали объекты социального назначения: две школы, гимназия, строительный техникум, два детских сада, дом культуры, центральная районная больница и многоквартирный жилой дом. Комиссия зафиксировала повреждения объектов, где имеется наибольший ущерб."В настоящее время мы составили дефектные ведомости. Проводим работу по уточнению ущерба, предварительно могу озвучить, что ущерб составляет порядка 90 миллионов рублей", - доложил Хунай-оол.Врио главы Тувы Владислав Ховалыг распорядился незамедлительно приступать к работам по восстановлению.
https://radiosputnik.ria.ru/20210605/tuva-1735798537.html
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владислав ховалыг, шагонар, происшествия

В Туве оценили предварительный ущерб от урагана

15:30 07.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРеспублика Тыва
Республика Тыва - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 7 июн - РИА Новости. Сумма ущерба, нанесенного зданиям во время субботнего урагана в Туве, предварительно оценивается в 90 миллионов рублей, сообщил в понедельник на совещании и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Аяс Хунай-оол.
В Туве в субботу ураган повредил крыши зданий и оборвал линии электропередачи. На территории Улуг-Хемского кожууна дул сильный ветер со скоростью до 38 метров в секунду. Ураганный ветер пронесся над городом Шагонар. Информации о пострадавших нет.
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Сносил крыши и обрывал ЛЭП. На Туву обрушился ураганный ветер
По данным и.о. министра, в настоящее время специалисты обследовали объекты социального назначения: две школы, гимназия, строительный техникум, два детских сада, дом культуры, центральная районная больница и многоквартирный жилой дом. Комиссия зафиксировала повреждения объектов, где имеется наибольший ущерб.
"В настоящее время мы составили дефектные ведомости. Проводим работу по уточнению ущерба, предварительно могу озвучить, что ущерб составляет порядка 90 миллионов рублей", - доложил Хунай-оол.
Врио главы Тувы Владислав Ховалыг распорядился незамедлительно приступать к работам по восстановлению.
 
Владислав ХовалыгШагонарПроисшествия
 
 
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