https://ria.ru/20210607/turtsiya-1735985106.html

Эксперты рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Турции

Эксперты рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Турции - РИА Новости, 07.06.2021

Эксперты рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Турции

Минздрав Турции обновил данные по заболеваемости коронавирусом в разных провинциях страны, по их информации, эпидемия идет на спад, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T13:13

2021-06-07T13:13

2021-06-07T15:28

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коронавирус covid-19

авиарейсы

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Минздрав Турции обновил данные по заболеваемости коронавирусом в разных провинциях страны, по их информации, эпидемия идет на спад, сообщает АТОР. По критериям российского оперштаба, показатель заболеваемости COVID-19 за последние две недели не должен превышать 40 на 100 тысяч населения. Это важно при рассмотрении вопроса о будущем открытии полетов в Анталью. Второй критерий – среднесуточный показатель темпа прироста новых случаев COVID-19 за 14 дней, который должен быть равен или ниже одного процента. По данным ВОЗ, даже во всей Турции по данным за две недели с 24 мая по 6 июня этот показатель был отрицательным: -2,10 процента. В Анталье же, одной из относительно "благополучных" провинций, он еще меньше. Третий критерий оперштаба – это показатель распространения инфекции Rt, который должен быть менее единицы. Определение и формулу его расчета можно найти в материалах Роспотребнадзора. Rt – это результат деления суммы новых случаев за последние четыре дня на сумму новых случаев за предыдущие четыре дня. Согласно тем же данным сайта ВОЗ, для всей Турции по состоянию на 6 июня показатель Rt равен 0,92.В турецкой прессе приводится информация от высокопоставленных чиновников, согласно которой реальных эпидемиологических оснований закрывать полеты на курорты страны больше нет, а ограничения были продлены из-за того, что россияне не смогли вовремя отправить инспекционную делегацию в Турцию.Согласно тем же турецким источникам, прибытие инспекционной делегации в Анталью "ожидается уже на этой неделе", поэтому есть высокая вероятность того, что с 21 июня решение об ограничении авиасообщения с Турцией будет изменено. При этом в Турции ожидают, что в России о своем решении относительно дальнейшей судьбы рейсов на курорты сообщат уже 10-15 июня.

https://ria.ru/20210604/zhivotnye-1735490151.html

анталья (провинция)

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, авиарейсы, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция