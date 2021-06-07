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В Белом доме заявили, что Байден едет на встречу с Путиным "с позиции силы"
В Белом доме заявили, что Байден едет на встречу с Путиным "с позиции силы" - РИА Новости, 07.06.2021
В Белом доме заявили, что Байден едет на встречу с Путиным "с позиции силы"
Джо Байден начинает европейское турне "с позиции силы", заявили в Белом доме. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T20:45
2021-06-07T21:15
colonial pipeline
россия
дональд трамп
нато
джо байден
владимир путин
бельгия
сша
в мире
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Джо Байден начинает европейское турне "с позиции силы", заявили в Белом доме.Американский лидер на этой неделе направится в первую зарубежную поездку на посту президента. Он посетит Великобританию и Бельгию для участия в саммитах НАТО и ЕС, а 16 июня в Женеве пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Женевский саммит"Мы рассматриваем встречу с российским президентом не как поощрение, а как жизненно необходимую часть защиты американских интересов и ценностей. Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между нашими странами, а благодаря им", — заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Он добавил, что двум странам необходимо проработать множество вопросов, и назвал прямой разговор двух лидеров "лучшим способом понять, что намеревается и планирует делать Россия"."Для президента Байдена важно лично встретиться с президентом Путиным, чтобы четко определить, где мы находимся, чтобы понять, где он находится, чтобы попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем работать в интересах Америки, чтобы добиться прогресса", — подчеркнул советник.По его словам, отдельные детали саммита еще прорабатываются. В частности, это касается его формата и общения с прессой.Как ожидают в Белом доме, после переговоров американский лидер даст поручения в сфере стратегической стабильности.Последний полноформатный саммит Россия — США состоялся в 2018 году в Хельсинки: тогда Путин пообщался с Дональдом Трампом. Инициатором новой встречи, которая пройдет 16 июня, выступил Байден. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.Кибератаки и вымогателиСоветник Байдена в своем выступлении также упомянул недавние взломы американских компаний."Да, (борьба. — Прим. ред.) с вирусами-вымогателями является приоритетом в сфере национальной безопасности, особенно если речь заходит об атаках против критически важной инфраструктуры Соединенных Штатов", — сказал Салливан.Ранее в США зафиксировали крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Colonial Pipeline была вынуждена заплатить злоумышленникам почти пять миллионов долларов в криптовалюте.В Белом доме заявили, что хакеры могли быть из России, но не стали обвинять в причастности к взломам власти страны. Байден отметил, что хотел бы обсудить с Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин предлагал американской стороне комплекс мер по возвращению к эффективному сотрудничеству в области кибербезопасности, но реакции не последовало ни от администрации Трампа, ни от команды Байдена.
https://ria.ru/20210531/diplomatiya-1734982966.html
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colonial pipeline, россия, дональд трамп, нато, джо байден, владимир путин, бельгия, сша, в мире

В Белом доме заявили, что Байден едет на встречу с Путиным "с позиции силы"

20:45 07.06.2021 (обновлено: 21:15 07.06.2021)
 
© AFP 2021 / Drew AngererПрезидент США Джо Байден во время выступления
Президент США Джо Байден во время выступления - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© AFP 2021 / Drew Angerer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Джо Байден начинает европейское турне "с позиции силы", заявили в Белом доме.
Американский лидер на этой неделе направится в первую зарубежную поездку на посту президента. Он посетит Великобританию и Бельгию для участия в саммитах НАТО и ЕС, а 16 июня в Женеве пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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Начнет ли Байден на встрече с Путиным "качать права"

Женевский саммит

"Мы рассматриваем встречу с российским президентом не как поощрение, а как жизненно необходимую часть защиты американских интересов и ценностей. Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между нашими странами, а благодаря им", — заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он добавил, что двум странам необходимо проработать множество вопросов, и назвал прямой разговор двух лидеров "лучшим способом понять, что намеревается и планирует делать Россия".
"Для президента Байдена важно лично встретиться с президентом Путиным, чтобы четко определить, где мы находимся, чтобы понять, где он находится, чтобы попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем работать в интересах Америки, чтобы добиться прогресса", — подчеркнул советник.
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Axios: Байден отказался встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным
По его словам, отдельные детали саммита еще прорабатываются. В частности, это касается его формата и общения с прессой.
Как ожидают в Белом доме, после переговоров американский лидер даст поручения в сфере стратегической стабильности.
Последний полноформатный саммит Россия — США состоялся в 2018 году в Хельсинки: тогда Путин пообщался с Дональдом Трампом. Инициатором новой встречи, которая пройдет 16 июня, выступил Байден. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
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Кибератаки и вымогатели

Советник Байдена в своем выступлении также упомянул недавние взломы американских компаний.
"Да, (борьба. — Прим. ред.) с вирусами-вымогателями является приоритетом в сфере национальной безопасности, особенно если речь заходит об атаках против критически важной инфраструктуры Соединенных Штатов", — сказал Салливан.
Ранее в США зафиксировали крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Colonial Pipeline была вынуждена заплатить злоумышленникам почти пять миллионов долларов в криптовалюте.
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6 июня, 10:56Авторы
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В Белом доме заявили, что хакеры могли быть из России, но не стали обвинять в причастности к взломам власти страны. Байден отметил, что хотел бы обсудить с Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.
В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин предлагал американской стороне комплекс мер по возвращению к эффективному сотрудничеству в области кибербезопасности, но реакции не последовало ни от администрации Трампа, ни от команды Байдена.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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