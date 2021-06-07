https://ria.ru/20210607/turizm-1736062193.html

Россиян предупредили о рисках поездок в "закрытые" страны

Россиян предупредили о рисках поездок в "закрытые" страны - РИА Новости, 07.06.2021

Россиян предупредили о рисках поездок в "закрытые" страны

Ростуризм и Росавиация рекомендуют учитывать риски туристических поездок в страны, регулярное авиасообщение с которыми пока Россией не возобновлено: турист... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T20:52

2021-06-07T20:52

2021-06-07T20:52

туризм

россия

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

кипр

тунис (страна)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ростуризм и Росавиация рекомендуют учитывать риски туристических поездок в страны, регулярное авиасообщение с которыми пока Россией не возобновлено: турист может не получить услугу, за которую заплатил, а бизнес - получить убытки, говорится в совместном заявлении ведомств."Список стран, с которыми возобновлено регулярное авиасообщение, определяется оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. В настоящее время с целым рядом стран, включая Кипр и Тунис, регулярное авиасообщение не возобновлено. По данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предусмотрены для перелетов с туристическими целями", - говорится в сообщении.'Мы понимаем желание туристов отдохнуть, а бизнеса – работать. При этом мы просим и туристов, и бизнес учитывать все сопутствующие риски. Турист рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверие людей. Ростуризм и Росавиация рекомендуют туристам тщательно выбирать направления для путешествий с учетом данных рисков", - отмечают ведомства.Росавиация 3 июня рекомендовала пассажирам воздержаться от полетов за рубеж грузопассажирскими рейсами в рамках организованных туров, и сообщила, что при выявлении фактов продажи таких рейсов в турпакетах к авиакомпании будут приняты ограничительные меры.

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/turizm-1734380497.html

https://ria.ru/20210604/indoneziya-1735633440.html

россия

кипр

тунис (страна)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), кипр, тунис (страна)