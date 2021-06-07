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Россиян предупредили о рисках поездок в "закрытые" страны
Россиян предупредили о рисках поездок в "закрытые" страны - РИА Новости, 07.06.2021
Россиян предупредили о рисках поездок в "закрытые" страны
Ростуризм и Росавиация рекомендуют учитывать риски туристических поездок в страны, регулярное авиасообщение с которыми пока Россией не возобновлено: турист... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T20:52
2021-06-07T20:52
2021-06-07T20:52
туризм
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федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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кипр
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ростуризм и Росавиация рекомендуют учитывать риски туристических поездок в страны, регулярное авиасообщение с которыми пока Россией не возобновлено: турист может не получить услугу, за которую заплатил, а бизнес - получить убытки, говорится в совместном заявлении ведомств."Список стран, с которыми возобновлено регулярное авиасообщение, определяется оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. В настоящее время с целым рядом стран, включая Кипр и Тунис, регулярное авиасообщение не возобновлено. По данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предусмотрены для перелетов с туристическими целями", - говорится в сообщении.'Мы понимаем желание туристов отдохнуть, а бизнеса – работать. При этом мы просим и туристов, и бизнес учитывать все сопутствующие риски. Турист рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверие людей. Ростуризм и Росавиация рекомендуют туристам тщательно выбирать направления для путешествий с учетом данных рисков", - отмечают ведомства.Росавиация 3 июня рекомендовала пассажирам воздержаться от полетов за рубеж грузопассажирскими рейсами в рамках организованных туров, и сообщила, что при выявлении фактов продажи таких рейсов в турпакетах к авиакомпании будут приняты ограничительные меры.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/turizm-1734380497.html
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россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), кипр, тунис (страна)