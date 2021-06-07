https://ria.ru/20210607/turizm-1735933179.html
"Ъ": Ростуризм предупредил о недопустимости махинаций с вывозом туристов за границу
"Ъ": Ростуризм предупредил о недопустимости махинаций с вывозом туристов за границу - РИА Новости, 07.06.2021
"Ъ": Ростуризм предупредил о недопустимости махинаций с вывозом туристов за границу
Ростуризм предупредил туроператоров о возможности аннулирования допусков на выполнение грузопассажирских рейсов у авиакомпаний, которые перевозят организованные РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T06:56
2021-06-07T06:56
2021-06-07T11:37
туризм
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ростуризм предупредил туроператоров о возможности аннулирования допусков на выполнение грузопассажирских рейсов у авиакомпаний, которые перевозят организованные группы в страны, сообщение с которыми официально не возобновлено. Об этом написал "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.В ведомстве, по данным издания, отметили, что ответственность за ненадлежащее оказание услуг перед клиентами в случае отмены рейсов ляжет на операторов.В прошлый четверг Росавиация рекомендовала пассажирам воздержаться от полетов за рубеж грузопассажирскими рейсами в рамках организованных туров, также предупредив, что при выявлении нарушений будут приняты ограничительные меры.Как отметили в ведомстве, сейчас выполнение туристических полетов за рубеж разрешено оперштабом только в отдельные государства. При этом в некоторые страны отправляются нерегулярные грузопассажирские рейсы, предназначенные для перевозки определенных категорий пассажиров, в частности: иностранцев, возвращающихся на Родину соотечественников, граждан, воссоединяющихся с семьей, вылетевших для лечения или по работе."При осуществлении покупки турпутевки с авиабилетом за рубеж просим учитывать, что авиакомпании при выполнении нерегулярных грузопассажирских рейсов не могут осуществлять перевозку организованных групп туристов", — указали в Росавиации.Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства.С августа Москва начала постепенно возобновлять перелеты. Сейчас можно купить билеты в несколько десятков стран, но правила въезда у всех разные.
https://ria.ru/20210605/turtsiya-1735757959.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ростуризм
предупредил туроператоров о возможности аннулирования допусков на выполнение грузопассажирских рейсов у авиакомпаний, которые перевозят организованные группы в страны, сообщение с которыми официально не возобновлено. Об этом написал "Коммерсантъ
" со ссылкой на источник.
В ведомстве, по данным издания, отметили, что ответственность за ненадлежащее оказание услуг перед клиентами в случае отмены рейсов ляжет на операторов.
В прошлый четверг Росавиация
рекомендовала пассажирам воздержаться от полетов за рубеж грузопассажирскими рейсами в рамках организованных туров, также предупредив, что при выявлении нарушений будут приняты ограничительные меры.
Как отметили в ведомстве, сейчас выполнение туристических полетов за рубеж разрешено оперштабом только в отдельные государства. При этом в некоторые страны отправляются нерегулярные грузопассажирские рейсы, предназначенные для перевозки определенных категорий пассажиров, в частности: иностранцев, возвращающихся на Родину соотечественников, граждан, воссоединяющихся с семьей, вылетевших для лечения или по работе.
"При осуществлении покупки турпутевки с авиабилетом за рубеж просим учитывать, что авиакомпании при выполнении нерегулярных грузопассажирских рейсов не могут осуществлять перевозку организованных групп туристов", — указали в Росавиации.
Россия
с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства.
С августа Москва начала постепенно возобновлять перелеты. Сейчас можно купить билеты в несколько десятков стран, но правила въезда у всех разные.