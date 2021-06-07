https://ria.ru/20210607/turizm-1735933179.html

"Ъ": Ростуризм предупредил о недопустимости махинаций с вывозом туристов за границу

"Ъ": Ростуризм предупредил о недопустимости махинаций с вывозом туристов за границу - РИА Новости, 07.06.2021

"Ъ": Ростуризм предупредил о недопустимости махинаций с вывозом туристов за границу

Ростуризм предупредил туроператоров о возможности аннулирования допусков на выполнение грузопассажирских рейсов у авиакомпаний, которые перевозят организованные РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T06:56

2021-06-07T06:56

2021-06-07T11:37

туризм

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ростуризм предупредил туроператоров о возможности аннулирования допусков на выполнение грузопассажирских рейсов у авиакомпаний, которые перевозят организованные группы в страны, сообщение с которыми официально не возобновлено. Об этом написал "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.В ведомстве, по данным издания, отметили, что ответственность за ненадлежащее оказание услуг перед клиентами в случае отмены рейсов ляжет на операторов.В прошлый четверг Росавиация рекомендовала пассажирам воздержаться от полетов за рубеж грузопассажирскими рейсами в рамках организованных туров, также предупредив, что при выявлении нарушений будут приняты ограничительные меры.Как отметили в ведомстве, сейчас выполнение туристических полетов за рубеж разрешено оперштабом только в отдельные государства. При этом в некоторые страны отправляются нерегулярные грузопассажирские рейсы, предназначенные для перевозки определенных категорий пассажиров, в частности: иностранцев, возвращающихся на Родину соотечественников, граждан, воссоединяющихся с семьей, вылетевших для лечения или по работе."При осуществлении покупки турпутевки с авиабилетом за рубеж просим учитывать, что авиакомпании при выполнении нерегулярных грузопассажирских рейсов не могут осуществлять перевозку организованных групп туристов", — указали в Росавиации.Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства.С августа Москва начала постепенно возобновлять перелеты. Сейчас можно купить билеты в несколько десятков стран, но правила въезда у всех разные.

https://ria.ru/20210605/turtsiya-1735757959.html

https://ria.ru/20210601/turtsiya-1735118017.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)