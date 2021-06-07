https://ria.ru/20210607/turizm-1735928287.html

Правительство будет развивать туризм в нацпарках, а не в заповедниках

Правительство будет развивать туризм в нацпарках, а не в заповедниках - РИА Новости, 07.06.2021

Правительство будет развивать туризм в нацпарках, а не в заповедниках

Туризм получит активное развитие в национальных парках, а заповедники со строжайшим режимом охраны будут подвергаться минимальному воздействию туристов,... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T03:18

2021-06-07T03:18

2021-06-07T03:18

петербургский международный экономический форум

россия

дмитрий чернышенко

виктория абрамченко

петербургский международный экономический форум (фонд)

байкал

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

greenpeace

сергей иванов (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730653478_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_86bfb5434e7fca0924f9e10fb02da0c2.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Туризм получит активное развитие в национальных парках, а заповедники со строжайшим режимом охраны будут подвергаться минимальному воздействию туристов, сообщила РИА Новости вице-премьер России Виктория Абрамченко в кулуарах ПМЭФ.В мае вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с участием президента России Владимира Путина отметил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Путин в ответ посоветовал чиновнику относиться к людям "не как к чужим, а как к своим" и заявил, что "если как следует организовать там работу, в Долине гейзеров, так никто ничего не вытопчет". Между тем, активное развитие внутреннего туризма беспокоит экологов и чиновников. Например, советник Путина по экологии Сергей Иванов высказывался о том, что турпоток на Байкал может быть ограничен, а сотрудник российского отделения Greenpeace Михаил Крейндлин говорил, что уже есть места в России, где редкие природные территории уничтожены туристами."Мы, наверное, будем развивать национальные парки. Заповедники - это нишевая история, нишевый туризм. Национальные парки - более мягкий режим, можно построить инфраструктуру. С заповедниками дело обстоит серьезнее, и государство не должно там понастроить гостиниц. Они останутся в большей степени защищенными, минимальное воздействие и такой нишевый туризм для тех, кто понимает", - сказала Абрамченко.По данным Минприроды, в России в настоящее время функционирует 64 национальных парка и 111 заповедников.

https://ria.ru/20210605/turizm-1735794948.html

россия

байкал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), байкал, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), greenpeace, сергей иванов (политик)