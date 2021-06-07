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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210607/turizm-1735928287.html
Правительство будет развивать туризм в нацпарках, а не в заповедниках
Правительство будет развивать туризм в нацпарках, а не в заповедниках - РИА Новости, 07.06.2021
Правительство будет развивать туризм в нацпарках, а не в заповедниках
Туризм получит активное развитие в национальных парках, а заповедники со строжайшим режимом охраны будут подвергаться минимальному воздействию туристов,... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T03:18
2021-06-07T03:18
петербургский международный экономический форум
россия
дмитрий чернышенко
виктория абрамченко
петербургский международный экономический форум (фонд)
байкал
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
greenpeace
сергей иванов (политик)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Туризм получит активное развитие в национальных парках, а заповедники со строжайшим режимом охраны будут подвергаться минимальному воздействию туристов, сообщила РИА Новости вице-премьер России Виктория Абрамченко в кулуарах ПМЭФ.В мае вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с участием президента России Владимира Путина отметил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Путин в ответ посоветовал чиновнику относиться к людям "не как к чужим, а как к своим" и заявил, что "если как следует организовать там работу, в Долине гейзеров, так никто ничего не вытопчет". Между тем, активное развитие внутреннего туризма беспокоит экологов и чиновников. Например, советник Путина по экологии Сергей Иванов высказывался о том, что турпоток на Байкал может быть ограничен, а сотрудник российского отделения Greenpeace Михаил Крейндлин говорил, что уже есть места в России, где редкие природные территории уничтожены туристами."Мы, наверное, будем развивать национальные парки. Заповедники - это нишевая история, нишевый туризм. Национальные парки - более мягкий режим, можно построить инфраструктуру. С заповедниками дело обстоит серьезнее, и государство не должно там понастроить гостиниц. Они останутся в большей степени защищенными, минимальное воздействие и такой нишевый туризм для тех, кто понимает", - сказала Абрамченко.По данным Минприроды, в России в настоящее время функционирует 64 национальных парка и 111 заповедников.
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россия, дмитрий чернышенко, виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), байкал, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), greenpeace, сергей иванов (политик)

Правительство будет развивать туризм в нацпарках, а не в заповедниках

03:18 07.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНациональный природный парк"Ленские столбы" в Якутии
Национальный природный паркЛенские столбы в Якутии - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Туризм получит активное развитие в национальных парках, а заповедники со строжайшим режимом охраны будут подвергаться минимальному воздействию туристов, сообщила РИА Новости вице-премьер России Виктория Абрамченко в кулуарах ПМЭФ.
В мае вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с участием президента России Владимира Путина отметил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Путин в ответ посоветовал чиновнику относиться к людям "не как к чужим, а как к своим" и заявил, что "если как следует организовать там работу, в Долине гейзеров, так никто ничего не вытопчет". Между тем, активное развитие внутреннего туризма беспокоит экологов и чиновников. Например, советник Путина по экологии Сергей Иванов высказывался о том, что турпоток на Байкал может быть ограничен, а сотрудник российского отделения Greenpeace Михаил Крейндлин говорил, что уже есть места в России, где редкие природные территории уничтожены туристами.
Генеральный директор корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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Сергей Суханов: Россия сможет стать туристической державой
"Мы, наверное, будем развивать национальные парки. Заповедники - это нишевая история, нишевый туризм. Национальные парки - более мягкий режим, можно построить инфраструктуру. С заповедниками дело обстоит серьезнее, и государство не должно там понастроить гостиниц. Они останутся в большей степени защищенными, минимальное воздействие и такой нишевый туризм для тех, кто понимает", - сказала Абрамченко.
По данным Минприроды, в России в настоящее время функционирует 64 национальных парка и 111 заповедников.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияДмитрий ЧернышенкоВиктория АбрамченкоПетербургский международный экономический форум (фонд)БайкалМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)GreenpeaceСергей Иванов (политик)
 
 
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