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Николай Цискаридзе рассказал о своей семье
Николай Цискаридзе рассказал о своей семье - РИА Новости, 07.06.2021
Николай Цискаридзе рассказал о своей семье
Николай Цискаридзе принял участие в программе "ДНК-шоу". На передаче он рассказал о своей семье. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T19:20
2021-06-07T19:20
2021-06-07T19:20
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Николай Цискаридзе принял участие в программе "ДНК-шоу". На передаче он рассказал о своей семье. Танцор поделился, что его бабушка по отцовской линии "должна быть француженкой". "У меня, к сожалению, есть французский снобизм и то, что я брезгливый человек — чудовищно брезгливый — не к грязи, а во взаимоотношениях. Это меня спасло от огромного количества ошибок", — признался Цискаридзе. ДНК-тест показал, что 70 процентов его предков — народы южного Кавказа, Ирана и Турции, 17 процентов — испанцы и итальянцы, 13 процентов — карачаево-балкарцы и осетины. Цискаридзе удивился, когда узнал, что у него есть испанские и итальянские предки, но нет французской крови. Тем не менее он смог проинтерпретировать результаты исследования и отметил: "Каталония — это все, что между Испанией и Францией". Его возражение не осталось без ответа. В программе подчеркнули, что несмотря на то, что территориально Каталония разделена на две территории — французскую и испанскую, генетически их различить невозможно. Артист также рассказал, что его дедушка отличался завидным мужским здоровьем. Ведущая "ДНК-шоу" — Лолита Милявская. В эфире программы она обсуждает с гостями результаты исследования их ДНК. В предыдущих выпусках передачи приняли участие Регина Тодоренко, Александр Пушной, Ида Галич, Лукерья Ильяшенко и другие.
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ида галич, регина тодоренко, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, днк, лолита милявская, николай цискаридзе
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Николай Цискаридзе принял участие в программе "ДНК-шоу". На передаче он рассказал
о своей семье.
Танцор поделился, что его бабушка по отцовской линии "должна быть француженкой".
"У меня, к сожалению, есть французский снобизм и то, что я брезгливый человек — чудовищно брезгливый — не к грязи, а во взаимоотношениях. Это меня спасло от огромного количества ошибок", — признался Цискаридзе.
ДНК-тест показал, что 70 процентов его предков — народы южного Кавказа, Ирана и Турции, 17 процентов — испанцы и итальянцы, 13 процентов — карачаево-балкарцы и осетины.
Цискаридзе удивился, когда узнал, что у него есть испанские и итальянские предки, но нет французской крови. Тем не менее он смог проинтерпретировать результаты исследования и отметил: "Каталония — это все, что между Испанией и Францией". Его возражение не осталось без ответа. В программе подчеркнули, что несмотря на то, что территориально Каталония разделена на две территории — французскую и испанскую, генетически их различить невозможно.
Артист также рассказал, что его дедушка отличался завидным мужским здоровьем.
"Дедушке было хорошо за 80, у него уже был не один инфаркт, но молодая была жена. Мама все время удивлялась, потому что она была старше его жены", — откровенничает Цискаридзе.
Ведущая "ДНК-шоу" — Лолита Милявская. В эфире программы она обсуждает с гостями результаты исследования их ДНК. В предыдущих выпусках передачи приняли участие Регина Тодоренко, Александр Пушной, Ида Галич, Лукерья Ильяшенко и другие.