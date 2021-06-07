https://ria.ru/20210607/tsiskaridze-1736015603.html

Николай Цискаридзе рассказал о своей семье

Николай Цискаридзе рассказал о своей семье - РИА Новости, 07.06.2021

Николай Цискаридзе рассказал о своей семье

Николай Цискаридзе принял участие в программе "ДНК-шоу". На передаче он рассказал о своей семье. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T19:20

2021-06-07T19:20

2021-06-07T19:20

шоубиз

ида галич

регина тодоренко

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лолита милявская

николай цискаридзе

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Николай Цискаридзе принял участие в программе "ДНК-шоу". На передаче он рассказал о своей семье. Танцор поделился, что его бабушка по отцовской линии "должна быть француженкой". "У меня, к сожалению, есть французский снобизм и то, что я брезгливый человек — чудовищно брезгливый — не к грязи, а во взаимоотношениях. Это меня спасло от огромного количества ошибок", — признался Цискаридзе. ДНК-тест показал, что 70 процентов его предков — народы южного Кавказа, Ирана и Турции, 17 процентов — испанцы и итальянцы, 13 процентов — карачаево-балкарцы и осетины. Цискаридзе удивился, когда узнал, что у него есть испанские и итальянские предки, но нет французской крови. Тем не менее он смог проинтерпретировать результаты исследования и отметил: "Каталония — это все, что между Испанией и Францией". Его возражение не осталось без ответа. В программе подчеркнули, что несмотря на то, что территориально Каталония разделена на две территории — французскую и испанскую, генетически их различить невозможно. Артист также рассказал, что его дедушка отличался завидным мужским здоровьем. Ведущая "ДНК-шоу" — Лолита Милявская. В эфире программы она обсуждает с гостями результаты исследования их ДНК. В предыдущих выпусках передачи приняли участие Регина Тодоренко, Александр Пушной, Ида Галич, Лукерья Ильяшенко и другие.

https://ria.ru/20210323/teatr-1602388286.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ида галич, регина тодоренко, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, днк, лолита милявская, николай цискаридзе