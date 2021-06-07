https://ria.ru/20210607/trauler-1736073046.html

В Калининградской области частично затонул траулер

В Калининградской области частично затонул траулер - РИА Новости, 07.06.2021

В Калининградской области частично затонул траулер

Следственные органы начали проверку после частичного затопления малого рыболовецкого траулера "Капитан Лобанов" в городе Светлое Калининградской области,... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T23:55

2021-06-07T23:55

2021-06-07T23:55

россия

северо-западная транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

светлый

калининградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Следственные органы начали проверку после частичного затопления малого рыболовецкого траулера "Капитан Лобанов" в городе Светлое Калининградской области, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ."По предварительным сведениям, вечером 7 июня у берега в городе Светлый Калининградской области маломерное рыболовецкое судно завалилось набок при спуске на воду, после чего частично затонуло. Информация о пострадавших уточняется. Траулер закреплен тросами в воде во избежание полного затопления", - говорится в сообщении.Следователи выехали на место происшествия, они проверять наличие горюче-смазочных материалов в воде и установят причины произошедшего.По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, частичное затопление траулера "Капитан Лобанов" (принадлежит ООО "Сталактит") произошло при профилактических работах. Пострадавших и травмированных нет. Ведомство также организовало проверку после инцидента.

https://ria.ru/20210526/avarii-1733916150.html

россия

светлый

калининградская область

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россия, северо-западная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), светлый, калининградская область, происшествия