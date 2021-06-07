https://ria.ru/20210607/tikhanovskaya-1735904423.html

"Обращайтесь в Москву!" Тихановская нанесла Польше удар в спину

"Обращайтесь в Москву!" Тихановская нанесла Польше удар в спину - РИА Новости, 07.06.2021

"Обращайтесь в Москву!" Тихановская нанесла Польше удар в спину

Светлана Тихановская ненароком оказалась в центре внутрипольского политического скандала. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T08:00

2021-06-07T08:00

2021-06-07T10:27

светлана тихановская

рафал тшасковски

анджей дуда

евросоюз

москва

белоруссия

право и справедливость

варшава

в мире

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Светлана Тихановская ненароком оказалась в центре внутрипольского политического скандала.В пятницу вечером мэр Варшавы Рафал Тшасковский с гордостью сообщил, что "избранный президент Беларуси" примет участие в работе "Кампуса Польши будущего" — масштабного молодежного мероприятия, которое запланировано на конец лета.Казалось бы, новость вполне рядовая: гастролирование по разнообразным общественно-политическим тусовкам составляет львиную долю деятельности активистов, бескомпромиссно борющихся с кровавыми режимами из-за границы.Но в данном случае нашла коса на камень. Не прошло и часа после анонса, как жестко по поводу грядущего события высказался вице-спикер сейма Польши Рышард Терлецкий. По его словам, "если Тихановская хочет рекламировать антидемократическую оппозицию в Польше, пусть обратится за помощью в Москву, мы же давайте поддержим белорусскую оппозицию, которая не на стороне наших противников".Объяснение резкой реакции Терлецкого очень простое: страна пребывает в состоянии глубокого общественно-политического раскола, который разделяет польское общество практически пополам. По одну сторону баррикад находится правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) — правые консерваторы, националисты и евроскептики, перекраивающие государственно-политическую систему Польши так, что Евросоюз уже устал их обвинять в ущемлении свободы слова, ликвидации независимости судебной власти и множестве других грехов. По другую сторону — проевропейские либералы в лице оппозиционной "Гражданской платформы" (ГП).Чтобы проиллюстрировать остроту гражданско-политических трений в Польше, достаточно упомянуть один факт: на состоявшихся в прошлом году президентских выборах консерватор Анджей Дуда набрал во втором туре 51,03 процента, а его конкурент — упомянутый Рафал Тшасковский из ГП — 48,97. Это наименьший разрыв в современной истории Польши, зато явка рекордная — 68,2 процента. Да и многотысячные акции протеста против политики властей, будь то ужесточение законодательства по абортам или судебная реформа, стали уже привычными.Так вот, "Кампус Польши будущего", куда собралась "президент Света", — общественно-политическое мероприятие, организуемое польской либеральной оппозицией. В результате некоторые представители противостоящего лагеря — как это очевидно из процитированных слов Терлецкого — восприняли планы Тихановской близко к сердцу и в штыки.Ряд политиков и экспертов с разной степенью прямоты и жесткости указали на то, что недопустимо ставить партийные интересы выше национальных, а Терлецкий и Кo фактически делают именно это. Сам Анджей Дуда постарался мягко урезонить наиболее рьяных единомышленников, отметив: "Госпожа Светлана Тихановская прекрасно знает, что на польской политической арене все серьезные политики и группы выступают на стороне свободной и демократической Беларуси. Ее мало волнуют внутренние споры".Тихоновская же назвала твит Терлецкого "странным" и несправедливым "по отношению к белорусскому народу".Самое любопытное, что несдержанный на язык вице-спикер по большому счету прав. Нет, любые намеки на связи польских либералов с Москвой, разумеется, абсурдны. Если в чем ведущие политические силы Польши и сходятся, так это в последовательной русофобии.Дело в ином — в попытках либеральной оппозиции Польши перехватить контроль над повесткой. Потому что, несмотря на формальное внешнее совпадение позиций, о чем упомянул и Дуда, на самом деле противоборствующие политические силы там смотрят на Тихановскую и "белорусскую тему" с принципиально разных точек зрения.Польские либералы воспроизводят типичный, столь хорошо знакомый по многочисленным примерам западный подход к теме "демократизации авторитарных режимов". В его основе — глобализм и гегемония Запада, устанавливающего правила миропорядка. В случае Белоруссии образцом для подражания и лидером, указующим свет, безусловно, выступает Европа.Но очевидно, что для правых, находящихся у власти, дело обстоит существенно иначе. Для них "белорусский кейс" — это игра на поле державных, а точнее, даже имперских амбиций. Белоруссия для ПиС входит в орбиту польских национальных интересов, и Варшава тут должна вести самостоятельную политику. Ну а попытки Брюсселя, Берлина и иже с ними участвовать в процессах закономерно воспринимаются как посягательство на польскую сферу влияния.Ситуация усугубляется тем, что внутренние польские разногласия действительно схожи с событиями у восточного соседа. По существу, либералы обвиняют ПиС ровно в том же, в чем белорусская оппозиция обвиняет Лукашенко, — в узурпации власти, авторитаризме, ограничении прав и свобод граждан, коррупции и далее по списку. Причем их открыто, активно и весьма громко поддерживает в этом Европейский союз, угрожающий Варшаве санкциями.Участие Светланы Тихановской в общественно-политическом мероприятии польских либералов может быть использовано против правящей партии и государственного руководства, даже если она будет в своем выступлении только и делать, что обличать "режим Лукашенко" да призывать все прогрессивное человечество помочь демократизации Белоруссии.Однако для правых публично признать щекотливость сложившегося положения не может себе позволить ни один здравомыслящий политик, поскольку это автоматически влечет за собой обвинение в приоритете партийных интересов над национальными. Впрочем, простодушная реакция Рышарда Терлецкого показывает, что у ПиС хватает деятелей, которые не видят в этом проблемы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/tikhanovskaya-1735725234.html

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https://ria.ru/20210604/podderzhka-1735535622.html

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

светлана тихановская, рафал тшасковски, анджей дуда, евросоюз, москва, белоруссия, право и справедливость, варшава, в мире