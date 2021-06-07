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В России за время пандемии провели более 140,6 миллиона тестов на COVID-19
В России за время пандемии провели более 140,6 миллиона тестов на COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2021
В России за время пандемии провели более 140,6 миллиона тестов на COVID-19
Более 140,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 188 тысяч тестов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T09:26
2021-06-07T09:26
2021-06-07T09:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 140,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 188 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 140,6 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 527 364 человека", - говорится в сообщении.За сутки в России проведены 188 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/privivka-1735873194.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество