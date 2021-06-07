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Жителя Челябинской области оштрафовали за оправдание терроризма

Жителя Челябинской области оштрафовали за оправдание терроризма - РИА Новости, 07.06.2021

Жителя Челябинской области оштрафовали за оправдание терроризма

Суд назначил штраф в размере 200 тысяч рублей жителю Челябинской области, который публично оправдывал деятельность террористических организаций, деятельность... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T08:43

2021-06-07T08:43

2021-06-07T08:43

россия

исламское государство

аль-каида

красноармейский район

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июн – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 200 тысяч рублей жителю Челябинской области, который публично оправдывал деятельность террористических организаций, деятельность которых в России запрещена, сообщает в понедельник пресс-служба УФСБ России по региону."Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) признал виновным жителя Красноармейского района Челябинской области в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма), и назначил ему штраф в сумме 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, местный житель в интернете публично оправдывал деятельность международных террористических организаций "Аль-Каида"* и "Исламское государство"* .* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210604/prigovor-1735579998.html

россия

красноармейский район

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, исламское государство, аль-каида, красноармейский район, челябинская область, происшествия