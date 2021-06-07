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Верховный суд отложил решение по делу главаря банды киллеров Гагиева
Верховный суд отложил решение по делу главаря банды киллеров Гагиева - РИА Новости, 07.06.2021
Верховный суд отложил решение по делу главаря банды киллеров Гагиева
Верховный суд РФ отложил на день рассмотрение заявления Генпрокуратуры об определении подсудности дела главаря одной из крупнейших в стране группировок киллеров РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:47
2021-06-07T11:47
россия
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
вена
владикавказ
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ отложил на день рассмотрение заявления Генпрокуратуры об определении подсудности дела главаря одной из крупнейших в стране группировок киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Заседание отложено на 8 июня, в 13.00",- сказала собеседница агентства.Как ожидается, по итогам будет определен суд, который будет рассматривать уголовное дело в отношении Гагиева.Ранее Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца села Болкви Лагодехского района Грузинской ССР Гагиева. В 2012-2013 годах по указанию обвиняемого в Северной Осетии участниками созданных им банд совершены шесть убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа, указывало ведомство.Именно столько убийств предъявляется в рамках данного процесса Гагиеву, но ранее СК РФ сообщал, что всего на счету его группировки около 60 убийств (в том числе силовиков, чиновников и бизнесменов).По версии следствия, Гагиев создал в Северной Осетии три вооруженные группировки, чтобы "установить доминирующее положение в криминальной среде". Эти банды возглавили активные члены сообщества – Олег Дзарахохов и Бахром Секинаев, а также Денис Кокоев, находящийся ныне в международном розыске (расследование в их отношении продолжается). По поручению Джако они подобрали участников банд среди местных жителей, достали оружие и боеприпасы. Всего, как отмечает СК РФ, под началом Джако были минимум 50 бандитов.Уголовное дело было направлено ГП в Верховный суд РФ для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности в связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства, отмечало ведомство.СК РФ сообщает, что Гагиев был в международном розыске с февраля 2014 года, в январе 2015 года его задержали в Вене. Его экстрадировали в Россию в июне 2018 года и заключили в СИЗО.В настоящий момент 24 члена его группировки уже отбывают срок, некоторых приговорили к пожизненному лишению свободы. В отношении 12 участников преступного сообщества уголовное дело рассматривается судом, семь объявлены в международный розыск, а семь убиты по указанию Гагиева в результате внутренних конфликтов в период с 2010 по 2014 годы, указывалось в релизе Генпрокуратуры.Джако грозит пожизненный срок по статьям УК РФ "Создание и руководство преступным сообществом", "Создание и руководство устойчивой вооруженной группой (бандой)", "Убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом" и "Незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой".
https://ria.ru/20200305/1568213669.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, вена, владикавказ, происшествия

Верховный суд отложил решение по делу главаря банды киллеров Гагиева

11:47 07.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники преступной организации, созданной и возглавляемой уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, в Московском окружном военном суде
Участники преступной организации, созданной и возглавляемой уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, в Московском окружном военном суде - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ отложил на день рассмотрение заявления Генпрокуратуры об определении подсудности дела главаря одной из крупнейших в стране группировок киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Заседание отложено на 8 июня, в 13.00",- сказала собеседница агентства.
Участники преступной организации, созданной и возглавляемой уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, в Московском окружном военном суде - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
5 марта 2020, 19:32
Лидера ОПГ Гагиева оставили в СИЗО до середины июня
Как ожидается, по итогам будет определен суд, который будет рассматривать уголовное дело в отношении Гагиева.
Ранее Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца села Болкви Лагодехского района Грузинской ССР Гагиева. В 2012-2013 годах по указанию обвиняемого в Северной Осетии участниками созданных им банд совершены шесть убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа, указывало ведомство.
Именно столько убийств предъявляется в рамках данного процесса Гагиеву, но ранее СК РФ сообщал, что всего на счету его группировки около 60 убийств (в том числе силовиков, чиновников и бизнесменов).
По версии следствия, Гагиев создал в Северной Осетии три вооруженные группировки, чтобы "установить доминирующее положение в криминальной среде". Эти банды возглавили активные члены сообщества – Олег Дзарахохов и Бахром Секинаев, а также Денис Кокоев, находящийся ныне в международном розыске (расследование в их отношении продолжается). По поручению Джако они подобрали участников банд среди местных жителей, достали оружие и боеприпасы. Всего, как отмечает СК РФ, под началом Джако были минимум 50 бандитов.
Уголовное дело было направлено ГП в Верховный суд РФ для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности в связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства, отмечало ведомство.
СК РФ сообщает, что Гагиев был в международном розыске с февраля 2014 года, в январе 2015 года его задержали в Вене. Его экстрадировали в Россию в июне 2018 года и заключили в СИЗО.
В настоящий момент 24 члена его группировки уже отбывают срок, некоторых приговорили к пожизненному лишению свободы. В отношении 12 участников преступного сообщества уголовное дело рассматривается судом, семь объявлены в международный розыск, а семь убиты по указанию Гагиева в результате внутренних конфликтов в период с 2010 по 2014 годы, указывалось в релизе Генпрокуратуры.
Джако грозит пожизненный срок по статьям УК РФ "Создание и руководство преступным сообществом", "Создание и руководство устойчивой вооруженной группой (бандой)", "Убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом" и "Незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой".
Криминальный авторитет Аслан Гагиев (Джако) - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 10:45
Дело главаря одной из крупнейших группировок киллеров дошло до суда
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФВенаВладикавказПроисшествия
 
 
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