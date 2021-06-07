https://ria.ru/20210607/sud-1735966364.html

Верховный суд отложил решение по делу главаря банды киллеров Гагиева

Верховный суд отложил решение по делу главаря банды киллеров Гагиева - РИА Новости, 07.06.2021

Верховный суд отложил решение по делу главаря банды киллеров Гагиева

Верховный суд РФ отложил на день рассмотрение заявления Генпрокуратуры об определении подсудности дела главаря одной из крупнейших в стране группировок киллеров РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T11:47

2021-06-07T11:47

2021-06-07T11:47

россия

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

вена

владикавказ

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155102/18/1551021892_28:0:3553:1983_1920x0_80_0_0_c0819ab91c4793054b59f9afaaf68328.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ отложил на день рассмотрение заявления Генпрокуратуры об определении подсудности дела главаря одной из крупнейших в стране группировок киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Заседание отложено на 8 июня, в 13.00",- сказала собеседница агентства.Как ожидается, по итогам будет определен суд, который будет рассматривать уголовное дело в отношении Гагиева.Ранее Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца села Болкви Лагодехского района Грузинской ССР Гагиева. В 2012-2013 годах по указанию обвиняемого в Северной Осетии участниками созданных им банд совершены шесть убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа, указывало ведомство.Именно столько убийств предъявляется в рамках данного процесса Гагиеву, но ранее СК РФ сообщал, что всего на счету его группировки около 60 убийств (в том числе силовиков, чиновников и бизнесменов).По версии следствия, Гагиев создал в Северной Осетии три вооруженные группировки, чтобы "установить доминирующее положение в криминальной среде". Эти банды возглавили активные члены сообщества – Олег Дзарахохов и Бахром Секинаев, а также Денис Кокоев, находящийся ныне в международном розыске (расследование в их отношении продолжается). По поручению Джако они подобрали участников банд среди местных жителей, достали оружие и боеприпасы. Всего, как отмечает СК РФ, под началом Джако были минимум 50 бандитов.Уголовное дело было направлено ГП в Верховный суд РФ для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности в связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства, отмечало ведомство.СК РФ сообщает, что Гагиев был в международном розыске с февраля 2014 года, в январе 2015 года его задержали в Вене. Его экстрадировали в Россию в июне 2018 года и заключили в СИЗО.В настоящий момент 24 члена его группировки уже отбывают срок, некоторых приговорили к пожизненному лишению свободы. В отношении 12 участников преступного сообщества уголовное дело рассматривается судом, семь объявлены в международный розыск, а семь убиты по указанию Гагиева в результате внутренних конфликтов в период с 2010 по 2014 годы, указывалось в релизе Генпрокуратуры.Джако грозит пожизненный срок по статьям УК РФ "Создание и руководство преступным сообществом", "Создание и руководство устойчивой вооруженной группой (бандой)", "Убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом" и "Незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой".

https://ria.ru/20200305/1568213669.html

https://ria.ru/20210524/killer-1733602439.html

россия

вена

владикавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, вена, владикавказ, происшествия