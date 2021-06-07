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В Казани выписали еще одного пострадавшего при стрельбе в школе
В Казани выписали еще одного пострадавшего при стрельбе в школе - РИА Новости, 07.06.2021
В Казани выписали еще одного пострадавшего при стрельбе в школе
Ещё один ребёнок, пострадавший при стрельбе в казанской гимназии №175 и лечившийся в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана, выписан, на РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:03
2021-06-07T13:18
стрельба в школе в казани
россия
здоровье - общество
казань
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КАЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Ещё один ребёнок, пострадавший при стрельбе в казанской гимназии №175 и лечившийся в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана, выписан, на лечении в клинике остаются двое детей, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.Всего в больницы Казани после ЧП были госпитализированы 24 пострадавших: 21 ребёнок и трое взрослых. По данным минздрава, 12 мая пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. 13 пострадавших детей позднее были выписаны из стационара в Казани."В стационаре ДРКБ продолжают лечение два пациента, один выписан. Их состояние медики оценивают как стабильное", - сказал собеседник агентства.По его информации, в федеральных клиниках по-прежнему остаются четверо детей и трое взрослых.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
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стрельба в школе в казани, россия, здоровье - общество, казань

В Казани выписали еще одного пострадавшего при стрельбе в школе

13:03 07.06.2021 (обновлено: 13:18 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРеспубликанская детская клиническая больница в Казани, куда были госпитализированы раненные при стрельбе в гимназии
Республиканская детская клиническая больница в Казани, куда были госпитализированы раненные при стрельбе в гимназии - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Ещё один ребёнок, пострадавший при стрельбе в казанской гимназии №175 и лечившийся в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана, выписан, на лечении в клинике остаются двое детей, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.
Всего в больницы Казани после ЧП были госпитализированы 24 пострадавших: 21 ребёнок и трое взрослых. По данным минздрава, 12 мая пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. 13 пострадавших детей позднее были выписаны из стационара в Казани.
"В стационаре ДРКБ продолжают лечение два пациента, один выписан. Их состояние медики оценивают как стабильное", - сказал собеседник агентства.
По его информации, в федеральных клиниках по-прежнему остаются четверо детей и трое взрослых.
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В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияЗдоровье - ОбществоКазань
 
 
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