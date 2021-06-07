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Правительство утвердило план реализации энергостратегии на 15 лет
Правительство утвердило план реализации энергостратегии на 15 лет - РИА Новости, 07.06.2021
Правительство утвердило план реализации энергостратегии на 15 лет
Правительство РФ утвердило план реализации энергостратегии на ближайшие 15 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:10
2021-06-07T12:20
россия
владимир путин
экономика
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Правительство РФ утвердило план реализации энергостратегии на ближайшие 15 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Правительство утвердило план реализации энергетической стратегии, рассчитанной на ближайшие 15 лет", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции.По его словам, план был разработан с учетом поручения президента РФ Владимира Путина."В план вошли более 130 мероприятий, они затрагивают все сферы нашего ТЭК от добычи ресурсов до снабжения жилых домов энергией и теплом", - отметил Мишустин.
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россия, владимир путин, экономика, михаил мишустин, правительство рф

Правительство утвердило план реализации энергостратегии на 15 лет

12:10 07.06.2021 (обновлено: 12:20 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Правительство РФ утвердило план реализации энергостратегии на ближайшие 15 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство утвердило план реализации энергетической стратегии, рассчитанной на ближайшие 15 лет", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции.
По его словам, план был разработан с учетом поручения президента РФ Владимира Путина.
"В план вошли более 130 мероприятий, они затрагивают все сферы нашего ТЭК от добычи ресурсов до снабжения жилых домов энергией и теплом", - отметил Мишустин.
Стенд, посвященный водородной энергетике, на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:39Петербургский международный экономический форум
Сечин назвал условия целесообразности водородной энергетики
 
РоссияВладимир ПутинЭкономикаМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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