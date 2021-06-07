https://ria.ru/20210607/strategiya-1735970747.html

Правительство утвердило план реализации энергостратегии на 15 лет

Правительство утвердило план реализации энергостратегии на 15 лет - РИА Новости, 07.06.2021

Правительство утвердило план реализации энергостратегии на 15 лет

Правительство РФ утвердило план реализации энергостратегии на ближайшие 15 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:10

2021-06-07T12:10

2021-06-07T12:20

россия

владимир путин

экономика

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Правительство РФ утвердило план реализации энергостратегии на ближайшие 15 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Правительство утвердило план реализации энергетической стратегии, рассчитанной на ближайшие 15 лет", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции.По его словам, план был разработан с учетом поручения президента РФ Владимира Путина."В план вошли более 130 мероприятий, они затрагивают все сферы нашего ТЭК от добычи ресурсов до снабжения жилых домов энергией и теплом", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20210605/sechin-1735776122.html

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россия, владимир путин, экономика, михаил мишустин, правительство рф