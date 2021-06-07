https://ria.ru/20210607/sputnik-1735967122.html

"Роскосмос" не может запустить ряд спутников из-за санкций

"Роскосмос" не может запустить ряд спутников из-за санкций - РИА Новости, 07.06.2021

"Роскосмос" не может запустить ряд спутников из-за санкций

"Роскосмос" не может запустить ряд космических аппаратов из-за санкций на поставку в Россию микроэлектроники, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T11:48

2021-06-07T11:48

2021-06-07T11:58

наука

россия

санкции в отношении россии

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Роскосмос" не может запустить ряд космических аппаратов из-за санкций на поставку в Россию микроэлектроники, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Когда у нас сегодня говорят о том, что "Роскосмос" вывел космических аппаратов меньше, чем Америка, отвечаю на вопрос: у нас ракет более, чем достаточно. выводить нечего", - сказал он в ходе парламентских слушаний в Госдуме."Потому что стоят космические аппараты, практически собранные, но в одном-другом-третьем просто не хватает одной конкретной микросхемы, которая через санкции не дается нам никаким образом к закупке", - добавил Рогозин.В этой связи, отметил он, "Роскосмос" разворачивает работы по производству этой микроэлектроники."Мы в 2,5 раза увеличили производство микроэлектроники космического назначения за последние 3 года", - сказал Рогозин.

https://ria.ru/20210606/roskosmos-1735903327.html

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россия, санкции в отношении россии, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин