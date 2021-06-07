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СМИ: пьяных солдат НАТО сняли с поезда у российско-эстонской границы

СМИ: пьяных солдат НАТО сняли с поезда у российско-эстонской границы - РИА Новости, 07.06.2021

СМИ: пьяных солдат НАТО сняли с поезда у российско-эстонской границы

В Эстонии задержали шестерых британских солдат за нарушение общественного порядка в поезде, пишет Daily Mirror. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T14:31

2021-06-07T14:31

2021-06-07T17:22

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Эстонии задержали шестерых британских солдат за нарушение общественного порядка в поезде, пишет Daily Mirror.Инцидент произошел в городе Йыгева неподалеку от границы с Россией. Пассажиры пожаловались на шумное поведение военнослужащих, которые, по словам очевидцев, были пьяны и агрессивны. Проводники попытались решить проблему сами, однако это не подействовало и пришлось вызвать полицию. В результате солдат задержали и передали военной полиции НАТО. Теперь их ждет дисциплинарное взыскание.Эксперт Брюс Джонс из издательства Jane's, в свою очередь, посчитал, что к инциденту могут быть причастны "агенты российской разведки". В Министерстве обороны заверили, что разбираются в обстоятельствах происшествия.Это не первый скандал с участием солдат НАТО в Эстонии. В мае британские военные устроили потасовку с местными жителями, которым не понравилось, что солдаты разговаривают с одной из женщин. Конфликт перерос в уличную драку, но после прибытия полиции стороны не стали предъявлять друг другу обвинения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/estoniya-1732621436.html

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