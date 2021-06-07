https://ria.ru/20210607/soglasheniya-1736064249.html

Лавров заявил о неприемлемости пересмотра Минских соглашений

Лавров заявил о неприемлемости пересмотра Минских соглашений - РИА Новости, 07.06.2021

Лавров заявил о неприемлемости пересмотра Минских соглашений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил коллегам из Франции и Германии, что попытки Киева провести ревизию минских соглашений неприемлемы, сообщило... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T21:17

2021-06-07T21:17

2021-06-07T22:11

россия

сергей лавров

франция

киев

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил коллегам из Франции и Германии, что попытки Киева провести ревизию минских соглашений неприемлемы, сообщило внешнеполитическое ведомство РФ.В сообщении отмечается, что в понедельник состоялся телефонный разговор Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, в ходе которого министры провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе по итогам состоявшейся 26 мая очередной видеоконференции политических советников лидеров стран "нормандского формата"."Была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и необходимость выполнения всеми сторонами своих обязательств. Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать "Комплекс мер", равно как и решения "нормандского" саммита в декабре 2019 года в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договоренностям", - говорится в сообщении министерства.Кроме того, Лавров подчеркнул недопустимость дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения на Украине, курса киевских властей на насильственную украинизацию национальных меньшинств, подавление политических оппонентов и СМИ, потакание неонацистам.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210503/pushilin-1730963810.html

https://ria.ru/20210527/lavrov-1734442978.html

россия

франция

киев

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россия, сергей лавров, франция, киев