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Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения
Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения - РИА Новости, 07.06.2021
Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения
Россия уведомила Нидерланды о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения, оно прекратит действовать с 1 января 2022 года, говорится в сообщении РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:48
2021-06-07T17:48
россия
алексей сазанов
мальта
владимир путин
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия уведомила Нидерланды о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения, оно прекратит действовать с 1 января 2022 года, говорится в сообщении Минфина РФ.Президент России Владимир Путин в конце мая подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами. В марте 2020 года он поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Изменения пока затронули четыре страны - Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды. В мае замминистра финансов Алексей Сазанов называл в очереди на пересмотр еще три юрисдикции - Гонконг, Сингапур и Швейцарию."Министерство иностранных дел РФ нотой от 07.06.2021 № 6251/1едн официально уведомило нидерландскую сторону о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 16.12.1996. Согласно нормам статьи 31 соглашения, указанное соглашение прекращает свое действие с 1 января 2022 года", - сообщил Минфин.Министерство сообщало, что провело несколько раундов переговоров с коллегами из Нидерландов, однако они не увенчались успехом. Подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.
https://ria.ru/20210527/soglashenie-1734510409.html
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россия, алексей сазанов, мальта, владимир путин, нидерланды, в мире

Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения

17:48 07.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия уведомила Нидерланды о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения, оно прекратит действовать с 1 января 2022 года, говорится в сообщении Минфина РФ.
Президент России Владимир Путин в конце мая подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами. В марте 2020 года он поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
Дворец мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 23:20
Нидерланды пожаловались на строгие требования по налоговому соглашению
Изменения пока затронули четыре страны - Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды. В мае замминистра финансов Алексей Сазанов называл в очереди на пересмотр еще три юрисдикции - Гонконг, Сингапур и Швейцарию.
"Министерство иностранных дел РФ нотой от 07.06.2021 № 6251/1едн официально уведомило нидерландскую сторону о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 16.12.1996. Согласно нормам статьи 31 соглашения, указанное соглашение прекращает свое действие с 1 января 2022 года", - сообщил Минфин.
Министерство сообщало, что провело несколько раундов переговоров с коллегами из Нидерландов, однако они не увенчались успехом. Подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 05:20
Эксперт оценила результат денонсации налогового соглашения с Нидерландами
 
РоссияАлексей СазановМальтаВладимир ПутинНидерландыВ мире
 
 
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